Reims : une consultation citoyenne pour préparer l'après confinement

A partir de ce mercredi 22 avril, la ville de Reims a décidé de consulter les rémois via la plateforme intitulée "Inventons le Reims d'après". L'idée est que chaque habitant réfléchisse à des idées pour préparer l'après confinement à partir du 11 mai.

Pour le maire de Reims, Arnaud Robinet, "de nombreuses initiatives naissent et viennent montrer que, plus que jamais, _la solidarité et l’envie de faire ensemble, sont présentes et viennent directement des rémoises et des rémois_. Vous avez une idée, vous pensez qu’elle peut être utile pour sortir de la crise mais vous ne savez pas comment on peut la réaliser ? Nous trouverons les moyens de la réaliser ensemble."

Cinq thèmes pour imaginer l'après confinement

Avant de réfléchir à la faisabilité de toutes vos idées, la municipalité vous invite à les détailler sur cette plateforme et à les classer selon cinq grands thèmes.

Organiser le déconfinement

Il s'agit de collecter vos idées pour organiser et construire la vie de la ville après le confinement et dans le respect des gestes barrières.

Le plan Colbert 2020 : la relance économique de Reims

Vos idées pour les entreprises locales, les commerces ou encore l'artisanat qui ont souffert de cette crise du Coronavirus. Comment relancer l'économie de proximité et relancer l'activité de ces entreprises?

Reims, la santé et le bien être

Le confinement a incité beaucoup de monde à la pratique du sport. Là encore, il s'agit de compiler vos idées pour encourager la pratique du sport à tout âge pour une vie saine.

Soutenir le monde culturel et associatif

Ces domaines souffrent aussi de cette crise notamment avec les annulations de manifestations et de festivals ces dernières semaines.

Mieux vivre ensemble

La ville souhaite faire perdurer la solidarité qui est née durant cette crise. Dans ces conditions inédites, il s'agit de consolider le lien social entre les rémois.

Pour donner vos idées, il vous suffit de remplir le formulaire disponible sur le site de la mairie de Reims. Vos propositions seront classées selon trois critères : bonne idée, bonne idée mais à creuser, pas convaincu. Un comité d'experts étudiera leur faisabilité.