Reims : Valentin a amélioré son Tipi pour sans abri

Par Aurélie Jacquand, France Bleu Champagne-Ardenne

En janvier dernier, nous vous présentions Valentin Arnoux et son invention : un abri pour sans domicile. Une invention que ce Rémois a totalement modifiée pour avoir une tente plus facile à transporter, plus légère et moins chère à fabriquer.