Reims : Yvette, 88 ans, vous souhaite un joyeux Noël

Dans son petit appartement rémois, Yvette prépare son réveillon de Noël. Au menu : purée de pommes de terre avec une sauce à l'huile d'olive, tranches de saumon fumé et une bûche glacée au dessert. Cette année, comme beaucoup d'autres, elle fête Noël seule. Une période qui n'est pas toujours facile pour elle. Alors Marie-Claude et Sarah, bénévoles de l'association caritative des Petits frères des pauvres, viennent lui rendre visite.

Ces mères Noël improvisées lui ont apporté des cadeaux : un panier garni de gâteaux, de terrines et d'une bouteille de vin blanc, ainsi que plusieurs cartes de vœux. "Ces petits cadeaux, ça me touche vraiment beaucoup !", confie Yvette, les yeux pétillants.

Sarah, bénévole aux Petits frères des pauvres, a amené des cadeaux à Yvette, 88 ans. © Radio France - Marie Martirossian

Des souvenirs de son enfance

Pour lui tenir compagnie, Marie-Claude et Sarah discutent avec Yvette, qui se rappelle les fêtes de Noël de son enfance, lorsqu'elle habitait à Commercy, un petit village de la Meuse en Lorraine. "A Noël, on était quinze, les treize enfants et nos deux parents", raconte-t-elle, "on attendait dans notre chambre que notre mère nous appelle, et on trouvait une orange dans nos chaussons !"

Yvette reçoit régulièrement des visites de bénévoles des Petits frères des pauvres, ce qui la réjouit. Marie-Claude, bénévole depuis un an, partage ce plaisir : "Venir voir Yvette, ça me rend heureuse car c'est très agréable d'apporter quelque chose, ne serait-ce qu'une présence, à une personne accueillante et positive comme elle."