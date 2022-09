Reine d’Angleterre : dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs maires refusent de mettre les drapeaux en berne

Elisabeth Borne a demandé aux maires de mettre les drapeaux de leur commune en berne, vendredi dernier (pour acter le décès d'Elizabeth II) puis lundi prochain pour les funérailles de la reine d'Angleterre.

Mais cette demande est loin de faire l’unanimité. Dans les Pyrénées Orientales, plusieurs mairies n'ont pas baissé et ne baisseront pas le drapeau tricolore. C’est le cas d’Alénya, près de Perpignan. « Quand mes services m’ont demandé s’ils devaient mettre le drapeau en berne, je croyais que c’était une plaisanterie ! Ca me semblait vraiment très gros. Après effectivement j’ai vu la circulaire » explique Jean-André Magdalou, le maire communiste.

Sur le fronton des mairies, il y a écrit Liberté Égalité Fraternité : ce sont des valeurs républicaines héritées de la Révolution et j’y suis très attaché. Or il n’y a rien de plus inégalitaire que la monarchie . le maire d'Alénya, Jean-André Magdalou