Alternative à la surpopulation des prisons : le travail d'intérêt général à l'honneur en Côte-d'Or

Les prisons sont surpeuplées et le travail d'intérêt général est une solution à cet engorgement. Ce dispositif permet aux personnes condamnées pour de petits délits de participer à des projets comme de l'entretien, de la rénovation de patrimoine ou encore des actes de solidarité. Un colloque a lieu ce lundi à Chorey-lès-Beaune pour échanger sur le TIJ.

Cette mesure de justice se développe, la ministre de la justice Nicole Belloubet souhaite créer une agence nationale. La plateforme numérique d'une agence nationale du TIG sera expérimentée dès janvier dans quatre juridictions. Alors, quels avantages ? Nous avons visité la MJC-centre social des Bourroches à Dijon, qui a accueilli une vingtaine de TIJ depuis cinq ans.

L'ampleur du TIJ est définie en fonction de la nature de l'infraction : 20 à 120 heures en cas de contravention, 20 à 210 heures en cas de délit jugé au tribunal correctionnel. L'organisme doit recevoir une habilitation du juge d'application des peines pour cinq ans, du ministère de la justice au niveau national.

La MJC est une structure associative, ils reçoivent des TIJ sous contrat de 35 heures par semaine en général. Ces personnes deviennent adhérents, "elles sont présentées plutôt comme des stagiaires que des TIJ, puisque ça ne regarde personne," explique Hervé Raynier, référent technique et animateur.

L'association est locataire des bâtiments de la ville de Dijon et les frais de travaux sont à leur charge. Ils ont reçu un jeune-homme qui avaient un CAP menuiserie, il a rénové toutes les portes de la MJC.

"On est plutôt là pour valoriser ce que savent faire ces personnes. Plutôt que dire : "oh c'est pas bien, vous avez fait une erreur, on va vous remettre la tête dans les toilettes," on valorise leurs connaissances" - Hervé Raynier