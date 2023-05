Réintégration des soignants non-vaccinés : une orthophoniste de Dordogne se déplace pour le vote à Paris

Les députés ont voté ce jeudi à l'Assemblée Nationale la réintégration des soignants non vaccinés. 157 voix pour, 137 voix contre. Il s'agit de l'abrogation de l'obligation vaccinale pour les soignants. Pour les soignants suspendus depuis août 2021, c'est une vraie victoire que certains sont venus savourer devant l'Assemblée. Parmi eux, une délégation de trois personnes de Dordogne dont Adelaïde Jorand, orthophoniste suspendue à Périgueux.

Pour cette figure du mouvement NO-Pass 24 qui avait fait une grève de la faim devant la cathédrale Saint-Front à Périgueux, ce vote "retrace une évidence, c'est que l'on a le droit de choisir pour nous même, à disposer de notre corps [...] cette abrogation de loi nous conforte dans l'idée que l'on avait le droit de faire ce choix".

En France, selon le ministère de la Santé, un peu plus de 1 000 infirmiers sont concernés. La Fédération hospitalière de France parle, elle, de 4 000 personnes dont 500 infirmiers.

596 jours de suspension

Cet orthophoniste de l'hôpital de Périgueux a refusé de se faire vacciner et a été suspendu de ses fonctions depuis août 2021, "depuis 596 jours, c'est comme signer un arrêt de mort". Pendant 18 mois, Adelaïde Jorand est resté fonctionnaire d'État, mais elle n'a pas reçu de salaire et n'a pas touché le chômage : "pourquoi cela a été aussi long alors que cela ne se justifie pas avec les données actuelles sur la covid et que de nombreux États européens ont réintégrés depuis longtemps les soignants".

La soignante qui attend désormais la validation définitive de la proposition de loi pour pouvoir réintégrer l'hôpital. La jeune femme a pu s'en sortir parce qu'elle a un conjoint "pour moi, à moindre mal, j'ai vidé mes comptes en banque, on n'est pas parti en vacances, mais j'ai pu manger tous les jours et mes enfants aussi".

Un vote dénoncé par des collectifs de soignants

Le ministre de la Santé, François Braun a regretté le vote des députés à l'Assemblée, qui envoie "un message regrettable" et qui affirme que "le complotisme l'a emporté sur la science".

Des collectifs de soignants comme l'ordre des médecins et la fédération nationale des infirmiers dénoncent ce vote. Pour le président de la fédération nationale des infirmiers, Daniel Guillerm, "c'est une décision irresponsable qui fait le lit des anti-vax et hypothèque toutes les chances d'avoir une vaccination de masse de la population en cas de retour d'une épidémie de masse".