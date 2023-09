"Rejoignez-nous !", les pompiers de Dordogne tirent la sonnette d'alarme à cause d'un manque de volontaires

Cinq habitants de Dordogne, en tenue d'intervention. Tous, un grand sourire aux lèvres. Avec un message : "Rejoignez-nous. Devenez sapeurs-pompiers volontaires". Ce jeudi 21 septembre, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (Sdis) a dévoilé le nouveau flocage d'un de ses véhicules en présence du président du département Germinal Peiro. L'objectif est d'inciter la population à s'engager car il manque de pompiers volontaires en Périgord.

"Nous avons de nombreux véhicules qui sillonnent le département, ce sont des formidables vecteurs pour passer des messages", justifie le contrôleur général Alain Rivière, directeur du Sdis 24. Il s'agit d'un camion logistique qui fait le tour des casernes dans le Sarladais, et est donc très souvent sur les routes, visible par les habitants.

Pas assez de volontaires

En Dordogne, 80% des pompiers sont volontaires. Seuls 270 sont professionnels sur les 1400 présents dans le département. Ils sont donc indispensables au fonctionnement des casernes. "On vise en particulier les centres de Domme, Belvès et Saint-Cyprien. Il y a surtout un manque dans les zones rurales à cause du vieillissement de la population", explique Alain Rivière.

Il manque environ 300 pompiers volontaires en Dordogne © Radio France - Gabin Grulet

Les départs ne peuvent pas être compensés. A Domme, il y a quatorze pompiers volontaires alors qu'il en faudrait le double selon le directeur qui ajoute : "Il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus personne et de fermer une caserne pour tirer la sonnette d'alarme". Sur l'ensemble de la Dordogne, le manque est estimé à 200 à 300 pompiers.

"On ne cherche pas des héros"

Le directeur du Sdis insiste sur les valeurs d'un tel engagement : "C'est une aventure humaine incroyable, entrer dans une vraie famille, et c'est se sentir utile". Celui qui invite les périgourdin à "franchir la porte d'une caserne", dit ne rechercher aucun profil type : "On ne cherche pas des supers sportifs ou des héros. Juste des personnes en assez bonne forme physique et qui ont du temps à donner". La première année, il faut par exemple compter 80 heures de formation.

Alain Rivière pointe du doigt les pompiers volontaires présents sur le camion. "Lui vient d'arriver, lui est médecin, elle est toiletteuse pour chien, c'est très divers", confie-t-il. Vous pourrez croiser ce camion dès maintenant sur les routes du Sarladais. Par la suite, deux autres camions logistiques seront floqués et plus tard l'arrière de certaines ambulances.