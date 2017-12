C'était l'un des serpents de mer à Orléans... Le Relais orléanais devrait enfin s'agrandir ! L'association, qui propose un accueil de jour (repas et douches notamment) aux plus démunis, est depuis des années à l'étroit dans son local rue du Faubourg Madeleine.

Orléans, France

C'est fois, c'est la bonne ! Le Relais orléanais assure que l'agrandissement de son bâtiment rue du Faubourg Madeleine, évoqué et reporté depuis plusieurs années, aura bien lieu. L'association est actuellement répartie sur deux sites. Le restaurant social est situé rue du Faubourg Madeleine, et les douches rue du Petit Chasseur, dans le même quartier, mais à 500 mètres du local principal.

Tout sera désormais sur un seul et même site. Pour Roland Canale, ancien président de l'association, "le Relais orléanais est au bord de la rupture de ses équipements. Les sanitaires sont vraiment limites, par exemple". Il explique que le Relais "n'est pas au bord du précipice, mais pas loin".

De plus en plus de personnes accueillies

La mairie va donner au Relais orléanais la parcelle de terrain de 500m² voisine du local de la rue du faubourg Madeleine. L'agrandissement va permettre d'accueillir mieux, mais pas forcément d'accueillir plus. L'association reçoit en effet chaque année de plus en plus de personnes démunies.

Le local rue du Faubourg Madeleine va s'agrandir. © Radio France - Etienne Escuer

Depuis janvier, 1.500 personnes ont déjà été accueillies, contre 1.300 sur l'ensemble de l'année 2016, selon Etienne Delécrin, l'actuel président du Relais orléanais. Cet hiver, l'association sert 150 repas chaque midi, un chiffre en constante augmentation. "On voit de plus en plus de familles avec des enfants ces dernières années", confie Etienne Delécrin. Les profils des bénéficiaires sont toutefois variés : étrangers, femmes seules, personnes handicapées, retraités...

Un coût estimé à 1,7 millions d'euros

L'agrandissement va coûter au moins 1,7 millions d'euros, financés en grande partie par des fonds publics : état, région, département et mairie, selon le Relais orléanais, qui apportera tout de même un peu de fonds propres. La municipalité d'Orléans va également vendre le bâtiment de la rue du Petit Chasseur, et reverser l'argent pour les investissements du Relais orléanais.

Le projet d'agrandissement devrait être lancé dès le début de l'année prochaine. Le bâtiment sera opérationnel à la fin de l'année 2019, espère le Relais orléanais.