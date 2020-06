Relance éco : premières parties de bowling à Camon !

Et pourquoi ne pas s'offrir un strike ? Le Rétro Bowling de Camon a rouvert le jeudi 4 juin. Une sortie de confinement tout en douceur pour le propriétaire David Sallé qui a relancé ses dix-huit pistes de jeu après plus de deux mois de fermeture.

Un redémarrage timide

L'activité du bowling est soumise à des règles sanitaires strictes et après quelques jours de reprise, le redémarrage est timide. "On a repris à hauteur de 20% de l'activité normale" calcule David Sallé qui a rouvert seul. Ses salariés sont restés au _chômage partiel_, ce qui ne lui fait "pas de dépenses supplémentaires"reconnait le chef d'établissement qui peut encore toucher les aides de l'Etat. "Tant que l'on fait moins de 50% du chiffre d'affaire, on peut bénéficier du fonds de solidarité". La reprise du bowling qui n'est pour l'instant pas rentable.

Une ligne de bowling sur deux ouverte

Pour pouvoir entrer au Rétro Bowling il faut porter un masque, c'est obligatoire. En revanche, il peut être enlevé le temps d'une partie. Sur les dix-huit pistes de l’établissement, une sur deux est ouverte par mesure de sécurité. Si le groupe est une famille ou des amis, ils peuvent bien entendu jouer côte à côte rassure David Sallé.

Quant aux boules de bowling, si l'extérieur est nettoyé avec du gel hydroalcoolique, désinfecter l'intérieur des trous restent beaucoup plus difficile. Le propriétaire recommande aux joueurs de se laver les mains au savon avant et après la partie.

La relance éco est à réécouter ici