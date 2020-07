Relance éco : un engouement éphémère pour la vente directe à la ferme pendant le confinement

Les circuits-courts et ventes à la ferme avaient le vent en poupe pendant le confinement. A la ferme biologique Les Jardins de Saint-Martin, la vente directe des légumes et plantes aromatiques a explosé. Mais le déconfinement venu, la tendance "consommer local" ne s'est pas maintenue...

Dans le champ cultivé qui jouxte la départementale menant à Châteauneuf-sur-Loire, Emilie Terrier-Pineau montre les dizaines de variétés de légumes qu'elle a planté ces derniers mois. "Je me suis installée en 2018, sur une prairie en jachère, il faut du temps pour cultiver un champ." explique-t-elle.

Explosion des ventes pendant le confinement

Installée sur une prairie de trois hectares entre Saint-Martin d'Abbat et Châteauneuf-sur-Loire, Emilie Terrier Pineau a lancé la vente de légumes et plantes aromatiques bio à la mi-juillet 2019. Et quand le confinement a été décrété, elle a vu ses ventes à la ferme exploser : "ç'a été immédiat, en 30 minutes j'écoulais tous les stocks, sachant que je vends deux fois par semaine. Parfois, je n'étais même pas sûre d'assurer toutes mes ventes."

Du jour au lendemain, l'exploitante passe d'une trentaine d'habitués à près d'une cinquantaine de nouveaux. "Les gens arrivaient avant l'heure d'ouverture et faisaient la queue devant le portail d'entrée. J'étais souvent obligée de dire à mes clients fidèles qu'il ne restait rien lorsqu'ils arrivaient.'

Emilie Terrier-Pineau cultive les légumes au fil de saisons, l'été elle cultive des tomates, des aubergines ou encore des courgettes sous ses serres et en plein champ. © Radio France - Alexandra Lagarde

Dans la grange en bois qui fait office de point de vente, les sacs et cagettes sont empilés. "Avant le confinement je faisais de la vente en vrac, mais avec le coronavirus et les gestes barrières, j'ai décidé de proposer les légumes et plantes à l'unité. Ca m'a demandé encore plus de travail."

Un engouement qui n'a pas duré

Mais cet engouement n'a pas duré au-delà du déconfinement. "Les gens qui étaient venus pour la première fois pendant le confinement, ne sont, pour certains, jamais revenus après cette période. Il y avait une certaine forme d'opportunisme."

"je pense qu'une grande partie des gens qui venaient, étaient rassurés par l'idée d'aller dans une ferme bio en vente directe plutôt que dans un supermarché

Et pour l'exploitante bio une raison majeure explique selon elle cet arrêt soudain : "je pense qu'une grande partie des gens qui venaient, étaient rassurés par l'idée d'aller dans une ferme bio en vente directe plutôt que dans un supermarché. Malheureusement tous n'avaient pas forcément en tête le rythme des saisons ou les contraintes de la vente bio à la ferme."

Ferme résiliente

Malgré tout, le sourire aux lèvres, Emilie Terrier-Pineau préfère se concentrer sur le positif : "c'est sûr cet engouement a déréglé mes ventes, mais ma clientèle fidèle va revenir progressivement. Et puis, si une crise de ce genre venait à se reproduire de nouveau ma ferme, ce genre de fermes qui n'ont pas recours aux engins motorisés, sont celles qui seraient une fois de plus les moins touchées. Ma ferme est résiliente."

En attendant la productrice envisage d'agrandir progressivement les parcelles cultivées, afin de nourrir toujours de Loirétains.