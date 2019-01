Relay de la gare de Belfort : le rideau va se lever

Belfort, France

Après quinze jours de fermeture, l'enseigne Relay de la gare de Belfort reprend du service ce jeudi à partir de 6h15. Elle était fermée depuis le 8 janvier suite au droit de retrait exercé par les employés victimes de menaces et d'incivilités récurrentes de la part d'individus, habitués des lieux.

Réouverture partielle

L'enseigne n'ouvrira qu'en semaine et uniquement le matin de 6h15 à 14h. Le changement, c'est qu'il sera désormais fermé les samedis et dimanches. Au moins trois des six employés ont accepté de retourner au travail. Après une réunion avec leurs responsables, ils ont visiblement été convaincus et rassurés par les propositions. C'est aussi un soulagement pour les clients du kiosque. " On n'a pas le droit d'empêcher les gens de travailler. Il faut de la discipline et de la sécurité. Il ne faut pas avoir peur de coincer les gars. Il faut que ça cesse" témoigne Guy, un habitué des lieux.

Un agent de sécurité en renfort

Il n'y aura plus qu'un mais deux vigiles présents désormais en permanence aux abords du kiosque. L'agent de sécurité de la SNCF mobilisé pendant les fêtes a été rappelé pour assurer une présence quotidienne. Dans le hall de la gare, le rideau de fer de l'enseigne Relay était baissé depuis le 8 janvier. Les employés avaient exercé leur droit de retrait suite aux incivilités et menaces récurrentes dont ils faisaient l'objet de la part d'individus, habitués des lieux. Le point de vente est un tabac presse qui propose également de la petite restauration. Propriété du groupe Lagardère, il est géré par SNCF Gare et Connexion, une filiale de la société ferroviaire en charge des gares.

Mieux coordonner les rondes

Un groupe de travail va aussi se réunir ce vendredi en mairie de Belfort avec des représentants de la SNCF (sûreté ferroviaire), de la police nationale, police municipale et d'élus de la ville. Objectifs : coordonner l'ensemble des moyens autour du Relay de la gare et organiser les rondes de la meilleure des façons.

L'enseigne Relay de la gare sera ouvert du lundi au vendredi de 6h15 à 14h (fermée le samedi et dimanche).