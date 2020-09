"Relocalisation" : Limoges va accueillir une cinquantaine de fonctionnaires des Finances Publiques

La ville de Limoges va accueillir, d'ici quelques mois, de nouveaux services de l'Etat et une cinquantaine d'emplois. C'est la concrétisation de l'opération "relocalisation" de services des Finances Publiques dans des villes moyennes, voulue par le gouvernement. La capitale limousine hébergera un service de gestion des retraites des fonctionnaires, et un service de paie des fonctionnaires.

Limoges a déjà une certaine expérience en matière de délocalisation de certains services de l'Etat. On se souvient notamment de l'arrivée, il y a maintenant une quinzaine d'années, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (le Cnasea) devenue depuis l'ASP (Agence de Service des Paiements). Limoges accueille aussi une unité de production des cartes d'identité, et depuis trois ans la Commission du Contentieux du Stationnement Payant, service qui s'est d'ailleurs étoffé vu le nombre de cas à traiter.

Nous avons une qualité de vie, et le fait de ne pas être épouvantablement cher

"Et ça fonctionne", explique le Maire Emile-Roger Lombertie, évidemment satisfait de cette annonce, qui conforte le rôle de Limoges dans l'accueil de services déconcentrés de l'Etat. Ce qui fait la différence, c'est "la qualité de vie, la qualité de la ville, la qualité de l'environnement" explique-t-il à France Bleu Limousin, "et surtout la facilité à se loger et le coût des locaux qui n'est pas exorbitant" poursuit-il. "A Paris, c'est 12.000 euros le mètre carré, et dans certaines grandes métropoles, c'est désormais entre 8 et 12.000, avec des loyers qui sont très chers. Nous, nous avons cette qualité de vie, plus le fait de ne pas être épouvantablement cher" argumente Emile-Roger Lombertie, qui était à Paris ce mercredi pour cette annonce.

L'arrivée de ces nouveaux services et de ces agents se fera progressivement, dans les prochains mois. Tous devraient être installés d'ici trois ou quatre ans.