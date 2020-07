Remaniement : des rassemblements féministes dans toute la France ce vendredi

Des rassemblements, organisés notamment par le collectif féministe #NousToutes, sont prévus dans de nombreuses villes de France ce vendredi, pour protester contre les nominations au gouvernement de Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti.

A l'appel de plusieurs collectifs, des rassemblements féministes sont organisés dans plusieurs villes de France ce vendredi pour dénoncer le remaniement, et les nominations de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, et d'Eric Dupond-Moretti à la Justice. Gérald Darmanin est accusé de viol et le nouveau garde des Sceaux s'est montré très critique envers le mouvement #MeToo. Il avait notamment estimé en 2018 "que siffler une femme, ça devienne une infraction pénale, c'est ahurissant", en plein débat sur la création d'un délit d'outrage sexiste.

Sur Facebook, le collectif #NousToutes s'indigne : "Trois ans après #MeToo, l'État français montre une nouvelle fois que le bien être et la sécurité des femmes n'est pas une priorité. Nous avons besoin d'aide. (...) Quel message renvoie le gouvernement français aux femmes hésitant à porter plainte pour viol ?".

Un happening à Paris

A Paris, le rassemblement est prévu à 18h sur le parvis l'Hôtel de Ville, à l'appel du comité féministe des étudiantes de l'Université de Paris-I. Plus de 1.400 personnes ont indiqué qu'elles participeraient à cet "happening".

Des rassemblements partout en France

Le collectif #NousToutes recense sur sa page Facebook les manifestations organisées dans une quarantaine de villes. A Nancy, le rassemblement doit se tenir à 14h place Stanislas.

Un rassemblement est prévu à Besançon à 18h sur l'esplanade des Droits de l'Homme. Même horaire à Poitiers, place Charles de Gaulle, à Lille, sur la Grand Place, ou encore à Nantes, place du Bouffay.

A Lyon, les manifestants doivent se retrouver là encore à 18h, place de la Comédie. A Marseille, le rendez-vous est fixé devant le palais de justice. Et à Laval, ce sera place du 11 novembre.