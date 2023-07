Remaniement : la visite du ministre de la santé annulée en Dordogne après son remplacement

Le remaniement a changé l'agenda du ministre de la Santé puisque François Braun quitte le gouvernement. Il est remplacé ce jeudi 20 juillet par le directeur de cabinet de la Première ministre, Aurélien Rousseau.

Remplacé par Aurélien Rousseau

François Braun ne sera pas donc pas en Dordogne. Tout était programmé, son arrivée à Brive, sa visite à Sarlat pour le premier jour de la nouvelle période de fermeture de la maternité, mais le remaniement en a décidé autrement. Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé, participera ce vendredi matin au Conseil des Ministres. Avant d'intégrer le cabinet d'Elisabeth Borne, il a passé 18 mois à la tête de l'Agence régionale de Santé d'Île-de-France, pendant la crise du covid.

La maternité de Sarlat fermée à partir de vendredi

À Sarlat, le collectif de défense de l'hôpital avait demandé une audience à la préfecture pour rencontrer le ministre et lui parler de la fermeture de l'accueil des urgences et de la fermeture de la maternité. L'établissement ferme pour les accouchements entre le 21 juillet et le 7 août, car il manque de médecins.