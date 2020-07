Remaniement : manifestation féministe à Clermont-Ferrand contre le nouveau gouvernement

Comme partout en France, à Clermont-Ferrand une manifestation féministe, ce vendredi, contre les nominations de Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti au gouvernement.

"Darmanin casse-toi". Le cri sort brusquement de la manifestation regroupée devant la statue de Vercingétorix, place de Jaude. Une centaine de personnes sont venues ce vendredi soir, comme partout en France, dénoncer la nomination au ministère de l'intérieur d'un homme accusé de viol. "Monsieur Darmanin est peut-être présumé innocent mais il y a quand même des victimes qui ont témoigné mais on remet toujours en doute la parole des victimes et ça c'est insupportable", raconte cette manifestante en colère.

Pointé du doigt aussi par les slogans et les pancartes, Eric Dupond-Moretti, nouveau ministre de la Justice et "misogyne notoire des prétoires" comme le qualifie Karine Plassard, membre d'Osez le Féminisme.

Manifestation à Clermont-Ferrand contre les nominations au gouvernement de Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti. © Radio France - Juliette Micheneau

Pour cette militante, ces nominations sont un signal très négatif envoyé aux féministes, aux femmes en général et en particulier aux victimes de violences. "Aujourd'hui, le chef de la police, chez qui vous devez aller déposer plainte est soupçonné de viol et celui qui doit rendre la justice a un vrai problème avec les femmes, donc on est un peu mal barrées quand même."