En ce week end de Toussaint, il y a eu affluence dans les cimetières

Rémois et Rémoises sont venus se recueillir, samedi 2 novembre, au cimetière de la Neuvillette en cette journée consacrée aux morts.

Reims, France

"C'est une date qui nous rappelle que l'on doit être présent au quotidien près de ses anciens, de ses enfants" raconte Simon, 57 ans, venus se recueillir sur la tombe d'un de ses enfants, disparu. Comme lui, nombreux sont ceux qui se sont rendus au cimetière de la Neuvillette pour rendre hommage à leurs proches décédés.

Pour Denise, 77 ans, venir au cimetière ce jour est un passage obligatoire. "J'ai perdu cette année mon mari, mon gendre et aussi mon frère... C'est difficile... C'est le jour des morts, c'est aujourd'hui qu'il faut penser à eux. Hier c'était la fête des Saints" confie cette croyante sous l'émotion.

Le 2 novembre est un jour consacré au souvenir des personnes disparues. © Radio France - Bastien Thomas

Pour d'autres, se recueillir auprès de leurs proches, ce n'est pas spécialement le jour des morts. "Pour moi c'est quand je veux et quand j'en ai le besoin. Pas forcement le jour des morts, le jour de l'anniversaire" explique Jocelyne, 77 ans.

Pour rendre hommage le 2 novembre, comme à l'habitude, les gens viennent nettoyer les tombes et déposer des fleurs, généralement des chrysanthèmes, plante la plus vendue à cette période de l'année, ou encore des bougies sur les sépultures. "Cela nous permet de passer un petit peu plus de temps sur la tombe" conclue Dominique, 58 ans.