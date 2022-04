Remontée du TFC en L1 : "C'est un truc de ouf, c'est magique", dit le président Comolli

On n'avait jamais vu un tel envahissement de terrain au Stadium, à Toulouse. Ce lundi soir, le Toulouse Football Club a validé sa remontée en Ligue 1 grâce à sa victoire 2-0 contre les Chamois Niortais. 24.209 spectateurs ont assisté à ce beau spectacle et la soirée s'est terminée par un grand moment de communion sur la pelouse du Stadium, malgré l'interdiction de l'envahir. La passion était trop forte. Damien Comolli, président du TFC depuis l'arrivée des américain de RedBird Capital Partner à l'été 2020, n'a pas caché son immense satisfaction en conférence de presse d'après match.

Ces émotions sont incroyables pour vous?

Oui, c'est incroyable. Je disais ce matin, dans un échange de SMS avec nos actionnaires, je ne sais pas ce qui nous rend le plus fiers. Si c'est de monter en Ligue 1 comme on l'a fait avec du panache, avec le record de buts, et c'est pas fini. On a encore des matchs à jouer et des buts à marquer. J'ai hésité entre ça et le fait qu'on savait qu'on allait faire plus de 24.000 mille personnes ce soir, dans une ambiance incroyable. Quand la ola est partie, le stade s'est levé. Vous savez, il faut se remémorer il y a deux ans, on nous a dit 'vous n'y arriverez jamais, il n'y a pas de public à Toulouse, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de pression'. Au bout de quelques mois j'ai compris que ce n'était pas la bonne analyse.

C'est le plus beau moment de votre carrière de dirigeant?

Comme diraient mes filles à qui je pense très fort et que j'embrasse, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf parce que en toute modestie, on ne voulait pas seulement monter, on voulait monter et on voulait marquer l'histoire du foot, marquer l'histoire de la Ligue 2. Vous savez, je prends souvent la métaphore de l'île. On est sur une île, le Stadium est sur une île et quand on est arrivé, il n'y avait plus de pont entre l'île, le Stadium et le reste de la ville. Et notre obsession, c'était de reconstruire ces ponts sur un plan psychologique et métaphorique je dirais. Et on y est arrivé. J'étais à Arsenal, même si ma contribution était très très minime, on a gagné trois titres, des coupes. Mais voir ça, avec cette communion et sachant d'où on est partis, c'est magique.

Tellement de joie que les supporters ont envahi la pelouse du Stadium

Ils étaient quelques-uns parmi les dirigeants du club à dire 'il n'y aura pas d'envahissement de terrain' mais en discutant avec Bigflo et Oli ils m'ont dit qu'ils étaient bien naïfs parce que c'était sûr que ça allait arriver ! L'ambiance que nos supporters ont mis pendant toute la saison, les accueils de bus la saison dernière quand il y avait le Covid. Et cette année, il y a eu le match contre le Paris FC à guichets fermés. Ce soir, plus de 24.000 personnes, j'espère qu'on fera le plein contre Nîmes.

Ce sont des émotions qui sont exceptionnelles. Le 1er août, ça fera 30 ans que je fais ce boulot, que je suis dans le foot de haut niveau, et la raison pour laquelle on est là dedans, c'est parce qu'on veut donner des émotions aux gens et c'est ce qu'on a fait ce soir. Maintenant, on veut donner encore plus d'émotions parce qu'on va aller chercher le titre. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est un club qui a gagné peu de titres dans son histoire et on veut absolument le remporter avec tout le respect qu'on a pour les autres équipes. Mais c'est très, très important pour nous de gagner ce titre et de faire une fête. Je ne sais pas comment elle peut être plus belle contre Nîmes, le dernier match de la saison, mais au moins aussi belle et je vous promets qu'avant de venir je boirai moins que ce que j'ai bu ce soir !