Remontée du TFC en Ligue 1 : les meilleurs tweets de la soirée

Ils l'ont fait ! Les Toulousains ont officiellement validé leur remontée dans l'élite du football français ce lundi soir au Stadium, en battant 2-0 les Chamois Niortais devant plus de 24.000 personnes. Incroyable soirée que vous avez vécue pendant cinq heures sur France Bleu Occitanie, seule radio à retransmettre tous les matchs des Violets.

Après deux ans en Ligue 2, le rachat du club par RedBird Capital Partners en 2020, voici venue la renaissance du football à Toulouse. Les réactions sont nombreuses sur Twitter, en voici une compile, en attendant tous les autres.

L'envahissement de la pelouse du Stadium, certes interdite, semblait inévitable pour les supporters comblés. De nombreuses vidéos permettent de revivre ce moment historique. Un couple d'amoureux s'est même allongé sur la pelouse, se regardant droit dans les yeux, écharpes du TFC autour du cou.

Les toulousains Bigflo et Oli, fans du TFC, n'auraient raté pour rien au monde ce match historique au Stadium. Ils ont accordé un entretien à France Bleu Occitanie à l'issue de la rencontre. "C'est un bonheur, ça faisait des mois et des mois qu'on attendait ça [...] ça fait plaisir de voir que Toulouse c'est une ville de foot finalement, on en a un peu douté ces dernières années. On a envahi le terrain à la toulousaine. En tant que fan et en tant qu'argentin, j'attends qu'une chose c'est Messi au Stadium!", ironise Florian.

Scènes de liesse également aux abords du Stadium où des milliers de supporters ont célébré la remontée. Un jeune supporter s'était même dessiné le logo du TFC sur le bras.

Le célèbre bar Chez Tonton place Saint-Pierre, QG des supporters du TFC et du Stade Toulousain, n'a pas manqué de nous faire rire sur Twitter, comme à son habitude. "Il est interdit d'envahir la pelouse [...] il n'est pas interdit d'envahir la place Saint-Pierre", écrit le désopilant administrateur du compte.

Le Stade Toulousain n'a pas manqué de féliciter le TFC sur Twitter. Le TFC avait préparé une vidéo pour la remontée, elle a été publiée dans la soirée.