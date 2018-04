Valence, France

C'est un arrêté inhabituel qui a été pris ce vendredi soir par le préfet de la Drôme. Il interdit les remorques sur Valence et les communes environnantes ce samedi.

Aucune déclaration préalable de la confédération paysanne

Plusieurs manifestations sont en effet prévues à Valence. Un défilé contre la loi asile et immigration est prévu -et autorisé- dans l'après-midi entre 14 et 16 heures. Et surtout, une manifestation est organisée par la confédération paysanne en fin de matinée. Selon la préfecture, aucune déclaration préalable n'a été faite.

La confédération paysanne de la Drôme, relayée par le syndicat en Ardèche, appelle les agriculteurs à converger sur le Champ de Mars avec leurs tracteurs à 11 heures. Il s'agit d'une protestation contre l'évacuation cette semaine de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique.

La @ConfPaysanne07 s'associe à l'appel à mobilisation et à converger en tracteurs à #Valence samedi 14 avril à 11h lancé par la Conf' #Drôme en soutien à la ZAD de Notre Dame des Landes

En #Ardèche: Rdv à 9H à #AUBENAS au Marché @ConfPaysanne#NDDLhttps://t.co/yKamcZZT1xpic.twitter.com/kHM8wYYCQc — ConfPaysanne07 (@ConfPaysanne07) April 13, 2018

Menace de PV à 135 euros

La préfecture fait savoir que les remorques peuvent représenter une gène importante pour la circulation déjà chargée de ce samedi de vacances scolaires. On peut supposer aussi qu'il s'agit d'éviter tout risque de débordement ou de dégradations. Si les agriculteurs venaient avec une remorque attelée à leur tracteur, ils s'exposeraient à un PV à 135 euros.

Le communiqué diffusé par la préfecture ce vendredi soir

"Plusieurs manifestations auront lieu le samedi 14 avril à Valence entre 11h et 17h en particulier sur les axes principaux et au centre-ville.

En cette période de forte affluence liée aux départs en vacances, le Préfet de la Drôme encourage les automobilistes à éviter le centre-ville durant cette période.

Par ailleurs, pour des raisons évidentes de sécurité, afin de permettre l’écoulement du trafic et de faciliter l’intervention des engins de secours, la circulation des tracteurs et autres véhicules agricoles avec remorque est exceptionnellement interdite ce jour-là à Valence ainsi que dans les communes environnantes suivantes : Bourg-les-Valence, Porte-les-Valence, Montéléger, Montélier, Beauvallon, Malissard, Chabeuil.

Les contrevenants s’exposeront à une amende de 135 € et à l’immobilisation de leur véhicule."