La piscine municipale déficitaire a été privatisée à Saint-Chinian

Quasiment une première en France. La piscine municipale de Saint-Chinian est privatisée. Trop chère à l'entretien... Un privé se propose de la relancer.

A Saint-Chinian, la nouvelle municipalité élue en 2014, jugeant la situation financière de ce village de 2000 habitants catastrophique a d'abord fermé carrément la piscine pendant un an. L'entretien était trop cher. Une économie parmi d'autres.

Puis un repreneur privé s'est manifesté. Avec un programme de rénovation et d'extension.

"Le privé sera obligé de faire des aménagements pour attirer le client"

Le maire, le divers droite René Enjalbert, n'a pas hésité longtemps pour sauter sur l'occasion de la lui vendre, pour 8000 euros, un prix qui fait grincer des dents au village, mais il assume. "C'est une vente avec des conditions, si le propriétaire ne respecte pas le cahier des charges, la vente sera annulée. L'important c'est le service rendu à la population et aux touristes. Le privé sera obligé de coller à la demande. Nous, en tant que collectivités, nous sommes encadrés par des normes qui sont rigides et on ne peut pas se plier à la volonté des usagers. Il faut savoir si on veut des usagers ou des clients."

La plupart des piscines publiques perdent de l'argent. A Saint-Chinian, le déficit est de soixante mille euros par an.

"Nous allons faire de gros travaux pour en faire un vrai parc de loisir"

D'où la décision radicale de la mairie de s'en débarrasser en la cédant à un expert en immobilier, Robert Durant est persuadé lui d'en tirer profit. "Je comprends bien que les gens s'interrogent car 8 000 euros c'est le prix d'une petite voiture. Mais y a entre 250 et 300 000 euros de travaux. Nous allons réaliser un petit parc de loisir avec un toboggan et une plage californienne ainsi que de la restauration sur place ou à emporter. "

Le restaurant... voilà l'astuce. La piscine municipale devenant un restaurant avec piscine ça change tout. Plus d'obligation de maitres-nageurs patentés et donc horaires élargis. Malin, légal, et espère-t-il, profitable.

On n'achète plus à l'entrée un ticket de piscine mais une consommation, à cinq euros, et le droit de profiter du bassin, jusqu'à la nuit le cas échéant. Une mairie ne peut pas se le permettre. Un privé, si. A condition de ne pas se louper. Car sinon, par contrat, la vente est annulée et la mairie récupère son bien.