Remparts de Loches : place aux échafaudages !

Les travaux de sécurisation et de restauration des remparts de Loches enfin lancés ! Les premiers échafaudages ont été installés au pied de la Porte Royale : la ville, le département et l'Etat investissent chacun 100 000 euros pour cette première tranche de travaux.

La ville, le département et l'Etat investissent chacun 100 000 euros pour cette première tranche de travaux : il y en aura 2 autres au cours des 2 prochaines années avec chaque fois, le même montant de travaux.

Tout le monde à Loches : mairie et association des amis des remparts affichent sa satisfaction, même si il y a encore beaucoup de travail pour rendre les remparts à leur - presque - état d'origine.

Au pied de la Porte Royale, le parking a été condamné pour laisser place enfin aux échafaudages : depuis la dévégétalisation totale de cette muraille : les dégâts des ans et l'usure du tuffeau sont apparus. Pour Marc Angenault le maire de Loches, les travaux sont réalisés en fonction des urgences "il y a eu un gros travail de dévégétalisation sur cette partie, il va ensuite falloir maçonner pour consolider les remparts mais l'un des principaux problèmes, c'est une course contre la repousse de la végétation et il faut maintenant trouver une solution pour empêcher le retour des arbres et autres végétaux dans les murailles."

la végétation atteint maintenant les fenêtres du Logis Royal © Radio France - Marie-Ange Lescure

Il faudra en effet encore dévégétaliser les remparts au dessous du logis royal, une végétation qui s'attaque maintenant aux premières fenêtres du monument comme a pu le remarquer Bernard Verdier le président de l'association des amis des remparts : "c'est plus que de la végétation, il y a carrément des arbres, il faudra faire très attention lors de la dévégétalisation, car des blocs entiers de pierre menacent de se décrocher des murailles."

Certains blocs de pierre ont dû être sécurisés pour éviter qu'ils ne se décrochent de la muraille © Radio France - Marie-Ange Lescure

Ce sont maintenant des travaux de grande ampleur car certains rochers ont dû être sécurisés par des filins, le tuffeau est aussi très endommagé .

Le maire de Loches annonce d'ores et déjà une suite à cette première campagne de restauration des remparts.