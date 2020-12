Confinement : remplissez-vous toujours votre attestation de sortie?

Elles sont revenues dans nos vies aussi vite qu'elles avaient disparu : les attestations de déplacement. Mais si cocher la bonne case avant de sortir de chez soi était devenu un réflexe lors du premier confinement, ça l'est parfois moins aujourd'hui. "Je n'en fais plus parce que pour moi ça ne sert à rien, témoigne une lycéenne nîmoise. De toute façon, la police ne peut pas tous nous contrôler!" Certains nîmois vont même plus loin. "Jamais!, lance un piéton non masqué. C'est complètement inutile et je n'ai _pas besoin d'une attestation pour sortir_, même en temps de Covid!" Un autre acquiesce : "Je me suis déjà pris des amendes, mais c'est ma manière à moi de ne pas rentrer dans le moule et ne pas faire comme tout le monde".

"Honnêtement, je ne vois pas ce qu'il y a de contraignant!" - Jean-Pierre, 80 ans

Comme au printemps dernier, Françoise au contraire, respecte scrupuleusement la règle. "Je l'ai toujours eu sur moi, même si je n'ai jamais eu de contrôle. _C'est normal, c'est comme pour le masque!_", estime la retraitée. "Il faut continuer comme ça, renchérit Carole. Sinon, les gens se baladeront comme si de rien n'était, alors que tous les jours des gens meurent du virus. Et ce n'est pas terminé."

Vivre "en absurdie"

Rares sont les élus qui s'expriment sur la question. La députée LREM du Gard Annie Chapelier a choisi de la faire sur sa page Facebook. Dans un long post, elle explique pourquoi elle refuse désormais de remplir une attestation à chacune de ses sorties. Même si cette infirmière de profession appelle au respect "essentiel" des gestes barrières, elle juge ces attestations inutiles. Quitte à récolter une amende de 135 euros. "J’ai le sentiment d’être en absurdie, écrit Annie Chapelier. Finie pour moi cette mascarade!"