Rémy Solé alias Léona Winter: l'itinéraire hors du commun d'un enfant du Vallespir

Pyrénées-Orientales, France

Derrière les robes, le maquillage, le strass et les paillettes de Léona Winter se cache un jeune homme de 24 ans, Rémy Solé, qui a grandit et fait ses premiers pas sur scène à Arles-sur-Tech dans le Vallespir. Une petite commune où l'artiste ne laisse pas indifférent et compte aujourd'hui de nombreux admirateurs.

Une vocation précoce

"C'était un enfant vraiment très tranquille, on n'aurait jamais imaginé ce qui allait suivre ! " confie sa grand-mère Katia Solé. Pourtant, quelques indices laissaient déjà transparaître le destin hors norme du futur artiste transformiste : "on avait quand même remarqué qu'il aimait beaucoup de déguiser en fille" se souvient son grand-père, "et puis à l'âge de 7 ans, dés qu'il est entré dans une école des arts du spectacle, on a tout de suite vu qu'il était très à l'aise un micro à la main, à chanter devant un public".

Aujourd'hui les grands parents de Rémy Solé sont admiratifs du parcours de leur petit-fils: "je suis toujours très émue et très fière quand je le vois , c'est magnifique car il nous propose à chaque fois quelque chose d'inattendu et de différent. C'est un battant, il aime la scène et la compétition, alors on commence à y croire ! "

"S'il passe encore un tour de The Voice, on ira le voir à Paris" renchérit son grand -père Roger. "Il en a fait du chemin depuis son enfance à Arles-sur-Tech... il a même passé 5 mois au Chili où il a déjà gagné un grand concours de télé-crochet !"

Des expériences internationales

À tout juste 17 ans Rémy Solé intègre un cabaret à Sitges où il crée son personnage glamour de Leona Winter. Grâce à sa voix couvrant 3 octaves 1/2, il enchaîne les représentations sur différentes scènes à Paris, Chicago, Genève, Amsterdam, Bruxelles ou Barcelone

Premier artiste transformiste français à devenir Miss Europe Continental 2017, Leona Winter se hisse à la 6eme place accède du concours mondial en 2017, avant de remporter l'année suivante un concours télévisé très populaire au Chili : “The Switch 2 – El Desafio Mundial”.

Une expérience qui lui sera très utile pour intégrer le casting de la 8eme saison de The Voice diffusée sur TF1 où elle entre dans l'équipe de la chanteuse Jenifer.

La reconnaissance après une adolescence difficile

"C'est une belle revanche sur la vie " s'exclame Brigitte Mettay, la conseillère d'éducation du collège d'Arles-sur-Tech où Rémy Solé a passé sa scolarité. "Quand je l'ai vu à la télévision je n'ai pas du tout été surprise: il était fait pour la scène et le cabaret ! C'était un élève très sensible et très respectueux mais qui souffrait des moqueries des autres enfants. Mais à force de persévérance et grâce à son talent, il a fini par leur faire accepter sa différence. Il s'est vraiment épanoui en entrant dans la troupe de théâtre du collège: lorsqu'ils l'ont vu se métamorphoser sur scène, ses camarades ont compris à quel point c'était un élève exceptionnel !"

Un avis désormais largement partagé dans les rues d'Arles-sur-Tech, où les supporters de Léona Winter seront nombreux face à leur écran de télévision samedi soir à espérer sa qualification pour les demies-finales de The Voice....