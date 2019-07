Renan Luce sera la tête d'affiche du Festival de Loire 2019 à Orléans

Orléans, France

On connait la tête d'affiche du festival de Loire 2019 ! Après Olivia Ruiz il y a deux ans c'est donc Renan Luce qui clôturera l'édition, le dimanche 22 septembre sur la scène du Ponton. Le chanteur et compositeur, connu notamment pour la Lettre et les Voisines, viendra lancer son nouvel album.

Sur cet album, intitulé sobrement Renan Luce, vous pourrez notamment retrouver les titres "Au début", "Du Champagne à 15 heures", ou "On s'habitude de tout".

Cette neuvième édition du Festival de Loire, du 18 au 22 septembre, sera très "british" puisque le fleuve invité est la Tamise, qui traverse Londres. 18 bateaux, sur les 227 pour l'instant prévus, battront pavillon britannique.

Le Festival de Loire 2019 en chiffres

- 227 bateaux

- 700 mariniers

- 500 animations

- 700 000 visiteurs espérés

- 12 guinguettes

- 1 thé spécialement créé pour l'occasion