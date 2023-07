Renaud en concert à Perpignan : Pas de voix mais toujours des sourires

Très vite, entre deux chansons, en reposant son verre sur le piano, Renaud annonce la couleur devant le public de Perpignan : "C'est de l'eau hein ! Ca fait 2 ans et demi que j'ai pas bu une goutte d'alcool et 4 mois que je n'ai pas fumé une clope mais mes cordes vocales sont toujours aussi pourries..."

Effectivement, ce samedi soir, la société de production a interdit tout enregistrement sonore aux médias et, à vrai dire, on a rapidement compris pourquoi : Renaud articule mal et sa voix est complètement cassée. Pas grave, le millier de spectateurs réunis au Campo Santo, en plein cœur de Perpignan, va l'aider toute la soirée. "Il avait besoin de nous, on a chanté avec lui", explique une perpignanaise. Renaud est aussi accompagné par dix musiciens de haut-niveau qui portent les incontournables mélodies du chanteur de 71 ans.

"Renaud, on l'aime c'est tout... "

Le concert prend alors des airs de communion mais aussi de karaoké géant. "Nous on est pas venu voir Renaud le chanteur, on est venu voir la légende... l'homme et les valeurs qu'il véhicule depuis si longtemps," raconte un couple, foulards rouges autour du cou. "On sait bien que Renaud n'a plus de voix mais ça reste Renaud et Renaud, l'aime c'est tout. C'est Renaud, voilà", lâche une dame les larmes aux yeux. "Ce soir, on voulait aussi le remercier pour tout ce qu'il a fait durant ces années."

"Quelques jours après la mort de Jane Birkin, on avait besoin de le voir vivant, c'est tout. Renaud, c'est toute ma jeunesse depuis les années 70...", confie une autre spectatrice. Est-ce un clin d'œil ou une façon de dire adieu ? En tous cas, Renaud a repris la chanson de Michel Delpech Quand j'étais chanteur...

"C'est la tournée de trop et ça me fait beaucoup de peine"

Mais d'autres spectateurs, moins indulgents, repartent très déçus avec le sentiment d'avoir vu la légende s'écorner. "Je n'ai pas compris un mot de ce qu'il a chanté... pas un mot ! Et pourtant j'adore ses chansons ! On a été obligé de prendre le téléphone et de chercher les paroles pour comprendre les chansons qu'on ne connaissait pas bien", s'agacent deux amies.

Un peu plus tard, un homme âgé va plus loin :"C'est la tournée de trop. je l'ai vu six fois à Paris mais là, ça me fait trop de peine. Je pense qu'il faudrait qu'il arrête de chanter, là vraiment, ça me fait beaucoup, beaucoup de peine... parce que Renaud c'est toute ma jeunesse ! J'espère qu'au moins, nous les spectateurs, on lui aura donné de l'énergie et du plaisir pour qu'il continue d'aller mieux."