Renaud Gaudel, nouveau procureur de la République de Nantes

Renaud Gaudel succède à Pierre Sennès comme procureur de la République de Nantes. Agé de 49 ans, marié et père de trois enfants, il a pris ses fonctions il y a quelques jours en provenance de la Martinique. Depuis 2017, il était en poste au tribunal judiciaire de Fort-de-France. Originaire de Saint-Malo, il n'y a jamais vécu et jusqu'à présent, il ne connaissait de Nantes que les embouteillages sur le périphérique et sur le pont de Cheviré a t'il glissé en souriant lors de sa première conférence de presse vendredi après-midi.

Avocat à Chicago

Renaud Gaudel a débuté sa carrière comme avocat dans un cabinet de Chicago aux Etats-Unis. Il était spécialisé dans le droit international des affaires. En 1998, il rentre en France, il passe et réussit le concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature de Bordeaux. Deux ans plus tard, à sa sortie de l'ENM, il est nommé substitut du procureur au Havre en Normandie avant d'être muté à Basse-Terre en Guadeloupe quatre ans plus tard.

Son premier poste de procureur, il l'obtient en 2008 à Bernay dans l'Eure, puis Coutances dans la Manche avant de repartir vers les Antilles en 2017 (Fort-de-France).

Audience solennelle fin septembre

L'installation officielle du nouveau procureur de Nantes aura lieu le lundi 27 septembre à 15 heures lors d'une audience solennelle. Renaud Gaudel exposera alors en détail sa politique pénale. Il se dit très attentif aux délais de la justice, il souhaite qu'ils soient "cohérents" pour les justiciables comme pour les victimes. "Le temps de la justice est important pour moi" a t-il indiqué lors de son point presse.