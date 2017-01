Renaud Muselier :" Il faut réorganiser les urgences"

Le président délégué Les républicains de la région PACA, ancien médecin, directeur de clinique, estime que les temps d'attente sont trop longs dans les urgences des hôpitaux pour les interventions bénignes.

"Quand vous entrez aux urgences, même pour des choses bénignes, vous en avez pour des heures, 6, 7, 8 heures et parfois plus. Et pourtant vous avez une équipe motivée, du personnel compétent et gentil qui fait retomber la pression sur les patients, mais parallèlement à ça vous avez un manque d'efficacité en ce qui concerne la gestion du flux, et ça c'est un problème de traitement des urgences et d'organisation". Et le député européen de Marseille de conclure : "moi-même je suis médecin urgentiste et je vois bien que les choses ont évolué mais pas forcément dans le bon sens par ce que le protocole qui est mis en place fait en sorte que même pour les choses bénignes ont reste des heures et des heures."