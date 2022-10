Renaud Muselier veut pouvoir tirer plus facilement sur les loups qui agressent les troupeaux

Renaud Muselier veut chasser le loup et arriver à zéro attaques sur les troupeaux. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était au salon Med Agri à Avignon pour discuter avec les éleveur ovins de la région. 70% des attaques de loup en France ont lieu en PACA. Renaud Muselier demande donc que le dossier Loup ne soit plus traité en région Auvergne Rhône Alpes mais en Provence. Il demande aussi que le loup ne soit plus classé comme animal extrêmement protégé, mais seulement comme animal protégé car le loup prolifère et menace les troupeaux. Renaud Muselier veut aussi doter les lieutenants de louveterie de lunettes thermiques pour pouvoir viser les loups la nuit prés des troupeaux.

ⓘ Publicité

"Il n'y a plus de marmottes, les loups ont tout mangé." Renaud Muselier, président de la Région

Renaud Muselier le président de la région "assume d'être chasseur". Il constate qu'on a "une prolifération du loup et donc on est passé d'une espèce qui était en voie d'extinction à une espèce en voie de prolifération. Le loup doit être classé en espèce protégée et non plus extrêmement protégé. C'est une évolution conséquente. Quand on parle de cette prolifération, nous les citadins, par exemple à Marseille ou Avignon, on se disait 'bon, mais ça ne nous arrivera jamais. C'est dans les Alpes, c'est tranquille, c'est loin'. Sauf qu'il n'y a plus de biquettes, il n'y a plus de chamois, il n'y a plus de marmottes. Ils ont tout mangé. Ce n'est pas des nounours, c'est des loups, des loups méchants qui sont intelligents et qui se retrouvent à Istres, dans le parc des Calanques, à Marseille ou dans les faubourgs d'Avignon. Ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, les loups vont nous mordre un enfant ou attaquer un cycliste. Il y a quand même un danger pour l'être humain. Et donc il faut mettre en place un dispositif pour avoir zéro attaque et c'est ce que j'essaye de fabriquer".

Pas de Saint-Barthelemy du loup mais une régulation sur le plateau de Sault

Renaud Muselier demande au député du plateau de Sault Jean-François Lovisolo (Renaissance) de militer à Paris pour que le loup ne soit plus extrêmement protégé : "j'avais déjà sollicité le ministre disant qu'il faut changer le statut du loup" explique Jean François Lovisolo. Le député explique qu'il est lui-même chasseur et favorable à des tirs sur les loups qui agressent les troupeaux : "je ne dis pas qu'il faut une Saint-Barthelemy du loup, mais il faut réguler ce prédateur. Le loup aura le droit de cité sur le territoire du plateau de Sault à condition de laisser les éleveurs se développer en même temps qu'une activité touristique".

Les éleveurs ne sont pas des cowboys

À Lioux, Emilien Bonnet élève 700 brebis. Il préside le syndicat des éleveurs de moutons, mais rechigne à s'armer car "le loup, qu'il ait un statut ou un autre, restera un loup. Ce n'est pas le rôle de l'éleveur de protéger ou de tirer sur des loups. Nous, on est là pour élever des moutons ; on n'est pas des cowboys comme aux États-Unis où les gardiens de troupeaux se promènent avec une carabine. Ici ce n'est pas le cas." Les éleveurs demandent la création de plusieurs compagnies de louveterie pour pouvoir tirer sur les loups "car c'est le rôle de l'État" précise l'éleveur. La Région propose de fournir des lunettes thermiques pour tirer la nuit.

loading