Renault trouve 10 millions pour sauver 50 emplois de plus à la Sam en Aveyron

Environ 800 personnes réunies à Rodez ce jeudi matin devant la salle des fêtes. Des salariés de la Sam et de la Bosch venus protester contre la suppression d’un millier d'emplois prévue dans les deux entreprises du département. La Sam basée à Viviez doit être reprise par C.I.E. un groupe espagnol qui prévoit 214 suppressions des postes sur 365. La direction de Bosch a annoncé la suppression de 750 postes il y a quelques jours à cause des chutes de vente de diesel.

Représentants de Renault et du ministère de l'économie

Dans la salle des fêtes, pendant la manifestation, se tenait une table ronde au sujet de l’avenir de la Sam. Une trentaine de personnes étaient présentes dont le directeur de cabinet d’Agnès Pannier-Runacher (secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances), la préfète de l’Aveyron, les parlementaires et représentants de la DIR et de la CCI. Un représentant de Renault est intervenu en vidéo-conférence. Et c’est lui qui a annoncé des efforts supplémentaires. Le constructeur français –unique client de la Sam- prévoit désormais 40 millions de commandes à la Sam contre 30 millions il y a encore quelques jours. Une augmentation qui va permettre de garder environ 50 emplois à la Sam.

150 salariés de la Bosch

Des salariés de la Bosch étaient également présents dans la manifestation. Ils étaient entre 150 et 200. Tous tenaient à montrer leur solidarité avec la Sam et les soutenir : "On est tous concernés pour l'emploi industriel dans le département." explique Stéphane Puech responsable de la CGT de Bosch qui prépare maintenant une table ronde de vendredi. "On attend que la direction de Bosch viennent nous annoncer les investissements qu'ils feront vraiment le site. Nous voulons du travail pour permettre l'avenir du site." Des salariés qui ont aussi largement commenté les propos du gouvernement qui dit avoir sauvé le site. "Nous attendons Agnès Pannier-Runacher, qu'elle viennent dire qu'elle a sauvé le site devant les 750 salariés qui vont perdre leur boulot et qui n'ont peut-être plus d'avenir dans le département."