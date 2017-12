Rencontre avec D.Morgan, ex du CSBJ et désormais ex-patron de l'Albion, un pub devenu institution à Bourgoin-Jallieu

Le 31 octobre, David Morgan et Geoffrey Clavel, les deux propriétaires de l'Albion, vendaient le pub, devenu pour beaucoup à Bourgoin-Jallieu LE lieu de rendez-vous. David Morgan était à l'origine de cette histoire en 1997 alors qu'il officiait encore sous le maillot ciel et grenat du CSBJ.

David Morgan, 48 ans, c'est à la fois un nom et un visage bien connus à Bourgoin-Jallieu (Isère). Le Néo-Zélandais fut pilier au CSBJ entre 92 et 2000, lors de la grande époque du club ciel et grenat. Et en 1997, avec un ami, il créé l'Albion, un pub devenu une institution pour beaucoup de Berjalliens, qu'ils soient fans de rugby ou non d'ailleurs. Et cette affaire, lui et Geoffrey Clavel, qui est devenu entre temps son nouvel associé, viennent de la vendre. David Morgan pousse cependant encore la porte de l'établissement puisqu'il en est devenu l'un des salariés. Retour en arrière...et vers le futur (!) avec ce Berjallien de cœur.