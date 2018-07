Cumières, France

"On n'a pas vu le temps passer." Christophe Geoffroy, le kiné originaire d'Epernay de l'Équipe de France, a vécu une aventure de 56 jours aux côtés des Bleus en Russie, en tant que coach du corps. "Je pense que s'il avait fallu rajouter dix jours, cela ne posait aucun problème à l'ensemble du groupe. C'est ce qui a été notre force, la solidarité entre les joueurs et le staff. On se la communiquait et s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'on ne gagnait pas.", explique-t-il.

Et il parle par expérience, lui qui est encadrant de l'équipe de France depuis 2012. "Les titres que j'ai pu gagner, avec les équipes plus jeunes, ça a toujours fonctionné comme ça."

C'est cet homme de 55 ans, spécialisé dans l'accompagnement des footballeurs professionnels, qui s'est assuré que les petites douleurs des joueurs de l'équipe de France ne persistent pas, et que le coach ait la disponibilité de tous ses joueurs. Il était parmi 19 autres membres du staff.

L'impression d'être en colonie de vacances

Mais soigner les douleurs n'était qu'une partie de l'aventure. "Il n'y a pas que du professionnel. Au bout de 56 jours de vie commune, il y a une sympathie qui se met en place et c'est un peu comme une grande famille." Ils ont par exemple créé une conversation commune Whatsapp, où tout le monde se tenait au courant d'éventuels changements d'heures de rendez-vous, et où tout le monde se félicite aujourd'hui pour le chemin parcouru.

Christophe Geoffroy a côtoyé les joueurs de l'équipe de France pendant les 56 jours de la compétition. - Christophe Geoffroy

Il repart donc avec des souvenirs pleins la tête, comme au moment où il a embrassé la Coupe du Monde. "Bien sûr c'est priorité au joueurs, mais comme on est une famille chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et du coup on se fait plaisir, on la touche, on l'embrasse, on se prend en photo avec, c'est la Coupe du monde quoi !"

Mais même avant la victoire finale, de nombreux souvenirs resteront gravés. "Les retour en bus de l'entrainement où ça se mettait a chanter : je fermais les yeux, et j'avais l'impression de partir en colonie de vacances, tout simplement."

Pourtant son programme était bien chargé, Christophe ne se couchait pas avant une heure du matin. "On a des heures de sommeil en moins, mais la victoire nous donne des ailes, et la fatigue je ne la ressens pas trop encore. On va retomber petit a petit ,en douceur, vers une vie tranquille." Mais selon lui c'est clair, cette Coupe du monde "sera toujours dans un coin de sa tête."