Rencontre avec le meilleur jeune boulanger mayennais

A 17 ans, Adrien Jarry vient de remporter le concours du meilleur apprenti parmi 6 candidats du centre de formation des métiers de l'artisanat à Laval. Prochaine étape pour lui et son dauphin, le concours régional à Nantes.

Même premier, Adrien Jarry n'est pas très bavard. "C'est bien, je suis content d'avoir gagné. Une bonne ligne sur le CV hein", raconte sereinement le jeune homme originaire de la Haie Traversaine. Non, avec lui, seul le travail parle et le sien est excellent. Dominique Cadot, boulanger à l'Huisserie était dans le jury du concours. "C'est très régulier, surtout sur le feuilletage des pâtisseries. On sent un très bon niveau technique". Même admiration pour Thomas, qui a terminé avant-dernier. "Il répète tout le temps les mêmes gestes, et ça marche. Il y a de la passion, du travail et un peu de talent, il en fait". Un talent et une vocation venus sur progressivement pour Adrien Jarry, fils de restaurateurs. "J'ai commencé la boulangerie pendant un stage de 3e et ça m'a tout de suite plu. Mais boulanger me faisait pas non plus rêver tout petit", se souvient-il.

Déjà deux ans que l'apprenti fait ses preuves à la boulangerie Talois à Marcillé-la-Ville dans le Nord-Mayenne. Pas de fatigue, au contraire. "J'aime bien le rythme matinal, comme ça je me couche tôt. Et puis vu que je suis pas un gros fêtard, ça me va". La fête, ce sera peut-être pour plus tard. Lui et son dauphin vont devoir redoubler d'efforts. Direction le concours régional et ses 44 concurrents, ce sera le 25 septembre à Nantes.