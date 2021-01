Mgr Jacques Habert devient officiellement le nouvel évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux

Monseigneur Jacques Habert est né en 1960 à Saint-Malo. Après avoir été prêtre durant une vingtaine d'années dans le diocèse de Créteil dans le Val-de-Marne, il devient évêque du diocèse de Séez dans l'Orne en 2011.

En novembre dernier, le pape François le nomme évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux. "C'était une bonne surprise, car je connais déjà un peu le territoire. Je compte m'y investir pleinement", confie Jacques Habert.

Après 10 ans dans l'Orne, Monseigneur Jacques Habert est devenu le nouvel évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux. Il succède à Mgr Boulanger. © Radio France - Léa Dubost

Mgr Jacques Habert a pris possession de son siège ce dimanche 10 janvier. Il est officiellement devenu évêque du diocèse, après une cérémonie d'installation en la cathédrale Notre-Dame de Bayeux de 16 h à 18 h.

Une cérémonie d'installation particulière

Pour des raisons sanitaires, seules les personnes ayant reçu une invitation étaient autorisées à assister à la cérémonie. Environ 350 personnes étaient présentes : tous les prêtres du diocèse, une vingtaine d'évêques et des représentants des paroisses. Le nonce apostolique, qui est l'ambassadeur du Pape, et le cardinal Barbarin avaient également fait le déplacement. Le préfet et le président du département, des élus et des représentants de la justice étaient aussi présents.

"Je suis très honoré par la présence de différents corps de la société, cela montre l'importance de l'Église", explique Jacques Habert, qui ne cache pas une certaine frustration quant aux restrictions sanitaires. "Je suis très déçu et frustré par l'absence des fidèles. Sans la crise sanitaire, il y aurait eu des centaines de chrétiens, même à l'extérieur de la cathédrale. C'est habituellement un moment très festif", explique-t-il.

Environ 350 personnes, sur invitation, ont assisté à la cérémonie d'installation dans le respect des gestes barrières. © Radio France - Léa Dubost

Le nouvel évêque a d'ailleurs été accueilli par plusieurs fidèles à l'entrée de la cathédrale, qui avaient fait le déplacement pour le rencontrer.

France Bleu Normandie vous refait vivre la cérémonie d'installation. Copier

La cérémonie était retransmise en direct sur la chaine Youtube du diocèse.