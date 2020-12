Rencontre avec le père Noël à Valenciennes avant sa tournée

Le vieux barbu l'assure Tornade, Comète et ses autres rennes sont dans les starting block pour la grande tournée planétaire ce soir et demain, il faut dire qu'il les entraîne toute l'année comme des sportifs

Les lutins sont aussi en forme, aucun cluster de covid signalé au Pôle Nord et du coup, ils n'ont pas chômé pour fabriquer les milliers de cadeaux, la hotte est donc bien remplie, mais le père Noël promet de faire attention pour la livraison, il s'efforcera de désinfecter les portes et les fenêtres.

Mais malgré tous ces petites précautions pas question d'oublier la magie de Noël ; il sait donc que les enfants lui ont préparé cette année encore des petits cadeaux

On ne va pas dire que c'est diététique, ça se voit sur moi, énormément de gâteaux, et ça c'est très bien ! mais je partage avec mes lutins, car si je mangeais tous les gâteaux je ne passerais plus dans les cheminées. Avec les poêles à pellets cette année, j'ai déjà du faire une formation pour passer dans les petites cheminées. Si je continue à manger des gâteaux ça n'ira plus