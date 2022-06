Un Tarnais aux avant-postes du Tour de France

François Chulda va entamer son quatrième Tour de France. Il est aux avant-postes de la plus grande épreuve cycliste mondiale. Il pilote une des motos depuis 2019 pour assurer la régulation de la course.

Le départ du Tour de France 2022 est donné vendredi à Copenhague, au Danemark. C’est la 109ème édition de la Grande Boucle. On ne sait évidemment pas encore qui va remporter ce tour. Les slovènes Tadej Pogac et Primoz Roglic ou encore le gallois Geraint Thomas font partis des favori. Mais on sait déjà qu’un Tarnais sera au avant-poste pendant les 3 semaines et les 3300 kilomètres de course.

François Chulda, habite à Albi, et travaille comme pilote d’une des trois motos de régulation de la course. Il est chargé de coordonner les différents véhicules qui compose le peloton, de faciliter la tâche aux photographes le tout s’en gêner les coureurs et le public. Un travail harassant mais passionnant pour cet ancien espoir du cyclisme formé au Saint-Juéry Olympique (SJO) qui a aussi vu passer Lilian Calmejane ou Didier Rous.

Infirmier au Bon Sauveur

Dans l’année François Chulda, est infirmier au Bon Sauveur l’hôpital albigeois. Mais, donc à 37 ans, très régulièrement il s’échappe. "Je fais Paris-Nice et le Dauphiné,Paris-Roubaix et le Tour de France évidemment. Et en plus, j'ai deux enfants en bas âge. J'ai un planning qui est très, très, très chargé."

Depuis 2019, son boulot sur le Tour de France c’est être chef d’orchestre de tous les véhicules du peloton. Et notamment des motos à la recherche de la meilleure photo. " On connaît très bien le parcours, ils nous font confiance. On leur donne des indications avant de partir. On leur dit, au kilomètres deux, il y a une belle église avec pas mal de lumière. Les photos qu’ils font, vont dans la presse, c'est vraiment la vitrine du Tour. Donc, mieux ils travaillent plus on est content."

Il a passé des tests

Et c’est un autre albigeois, celui qu’il conduit sur une des trois motos de régulation, qu’il l’a fait rentrer dans l’aventure du tour de France. " J'ai fait du vélo depuis tout petit, j'ai un niveau élite. Et après c’est Cédric Coutouly la personne que je conduis, qui cherchait un pilote. Vu que je faisais de la moto et que je connaissais les codes d'un peloton, j’ai passé des tests. Du coup, je suis rentré chez ASO."

Au Danemark, il s’attend à une ambiance folle. De toute façon, il a toujours de grands moments à raconter. "Un des moments forts de l’an passé, c’est à Tignes quand ils ont arrêté les coureurs. Ils ont du stopper leur effort parce qu'il y a eu un éboulement. Ça a été un grand moment parce que c'est inédit sur le Tour de France." François Chulda s’apprête à parcourir 3300 km de course plus 8000 km avec les transferts