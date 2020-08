Rencontre avec les bénévoles qui entretiennent les balises du GR78 en Ariège

En Ariège, les balises du GR78 sont en train d'être refaites. Par qui ? Par des bénévoles qui passent sur les sentiers pour vérifier que les marques rouges et blanches sont bien visibles aux yeux des promeneurs et des cyclistes. Si ce n'est pas le cas, ils donnent un coup de pinceau. En tout le GR fait 520 km et les baliseurs du club de Varilhes s'occupent du tronçon de 155 km.

En plaine, si on se perd ça peut ne pas être trop grave, en revanche en montagne c'est essentiel de baliser et de vérifier que les balises sont tout le temps en bon état pour que les randonneurs ne se perdent pas. Jean Gaillard est responsable du balisage du club de randonnée Les Passejayres de Varilhes : "En montagne, ça peut être très grave. Sur le GR10, on a eu une crainte l'hiver dernier. À Guzet, un randonneur est parti tout seul à pied, il s'est perdu et il est mort. On a eu peur que ce soit un défaut de balisage." En l'occurrence, le chemin était bien balisé comme l'avaient constaté les gendarmes de haute-montagne. Mais ce drame rappelle qu'en se perdant en montagne, le risque de mourir est réel.

Une caisse à outils des baliseurs du GR78 en Ariège © Radio France - Marion Aquilina

Les bénévoles du club de Varilhes s'occupent des balises du GR78 ces prochains mois jusqu'en novembre. Lors d'une sortie près de Pamiers à Saint-Amadou, Marie s'est arrêtée pour refaire la balise : "Elle est à moitié effacée, pas distincte alors que le but c'est qu'il y ait des repérages et qu'on les voie assez bien de loin pour s'orienter." Marie et Antoine, un des binômes du groupe, gratte le bois pour effacer l'ancienne marque et en peindre une nouvelle avec deux petits pinceaux. La règle est simple. Christine, bénévole, donne une astuce pour s'en souvenir : "On dit qu'on met la chantilly sur les fraises donc on balise avec le rouge dessous et le blanc dessus." Les balises résistent très bien à la pluie mais elles sont refaites tous les cinq ans.