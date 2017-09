Rencontre avec les chasseresses et les chasseurs de Côte-d'Or

Depuis le dimanche 17 septembre dernier, la chasse aux petits gibiers est ouverte en Côte-d'Or. Une activité qui occupe plus de 13 000 personnes dans tout le département. Qui sont les chasseresses et les chasseurs bourguignons ? Rencontres !

Le mot du président

En Côte d'Or, l'ouverture de la chasse c'est un événement très attendu dans des centaines de famille. Pour Pascal Sécula, président de la Fédération des chasseurs en Côte-d'Or, c'est avant tout une activité de protection et de régulation des populations forestières.

Une histoire de femme ?

Perrine, chasseresse en Côte-d'Or © Radio France - Charlotte Millet

Depuis une dizaine d'années, les femmes sont de plus en plus présentes dans les sorties chasse du dimanche et plus si affinité. La chasseresse Perrine a 26 ans. Elle chasse avec son arme depuis 3 ans mais elle a toujours été baigné dedans. C'est son papa et son grand frère qui lui ont donné envie de se lancer. Mais quelle place pour les femmes dans cette activité ultra-masculine ? D'après Perrine, la chasse est loin d'être misogyne.

Une histoire de famille

Toutes les chasseresses et tous les chasseurs vous diront que cette activité hors-du-commun c'est avant tout une histoire de famille. Dans le pays châtillonnais, à Larrey, France Bleu Bourgogne a rencontré Charline. A 25 ans, elle chasse avec son mari. Jeune de maman d'un fils de 7 mois, elle n'a pas pu résister à accompagner ses amis pendant la saison de chasse de l'année dernière. Pour celle qui commence, elle est déjà prête et elle l'attendait avec impatience.