Rencontre avec Souleyman, un réfugié yézidi arrivé depuis peu à Limoges

Bientôt trois semaines que 8 familles de réfugiés yézidis ont quitté le Kurdistan irakien pour Limoges. Elles sont accompagnées et logées par l'association Habitat et humanisme. France Bleu Limousin a recueilli les premières impressions de Souleyman, 20 ans.

Limoges, France

Déjà presque trois semaines que 8 familles de yézidis sont arrivées à Limoges, après avoir quitté le Kurdistan irakien. Cela représente 36 personnes, qui ont obtenu le statut de réfugié à cause des persécutions subies dans leur pays, en raison notamment de leur religion.

C'est l'association Habitat et humanisme qui les accompagne dans leur insertion pendant au moins un an, le temps de prendre des cours de français, d'aider pour l'administratif... Leur logement est également loué et équipé par l'association durant un an.

Ici on est plus libre qu'en Irak on n'a pas peur, on nous permet de vivre. - Souleyman, réfugié yézidi

Souleyman, 20 ans, et sa famille, ont emménagé il y a peu de temps et cela se voit, l'appartement est peu meublé. Mais la question matériel, pour lui, n'est vraiment pas la plus importante : "Ici on est plus libre qu'en Irak, on n'a pas peur, on nous permet de vivre, ce qui n'était pas le cas en Irak, avec Daech. Maintenant on voudrait être scolarisés rapidement et commencer à s'adapter à la société française.", assure-t-il.

Pour ça, il va devoir apprendre le Français. Les cours commenceront au mois d'octobre : "Le français est une langue difficile, mais je peux apprendre vite en suivant des cours. J'espère pouvoir discuter un peu en français d'ici trois mois.", confie-t-il.

Un rêve : devenir médecin

Depuis qu'il est arrivé, Souleyman est pas mal occupé par les papiers administratifs, il n'est donc pas beaucoup sorti dans limoges. Mais il apprécie le peu qu'il a vu : "La ville a l'air super moderne et les gens ont l'air ouvert. Il y a une cohabitation de différente religion qui est assez belle à voir.", explique-t-il.

Le jeune homme se sent bien ici. Il a hâte de reprendre des études car s'il a dû quitter son pays, son rêve de devenir médecin, lui, ne l'a pas quitté.

En tout 31 familles de Yézidis (des mamans avec leurs enfants) ont été accueillies sur le sol français au début du mois d’août.