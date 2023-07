Rencontre avec un délégué du préfet à Toulouse, le visage de l'Etat dans les quartiers prioritaires

À Toulouse, cinq délégués du préfet en charge de la politique de la ville sont les relais de l’Etat dans les quartiers prioritaires. Ils y appliquent son action et vont à la rencontre des habitants.

Les délégués du préfet sont répartis sur tous les quartiers prioritaires toulousains. Par exemple à Bagatelle, la Faourette, Tabar, Papus, Bordelongue, Arènes, Cépière-Beauregard pour le premier d'entre eux.

Un autre fonctionnaire s'occupe d'Empalot et des quartiers de Colomiers, Cugnaux et Blagnac.

À la rencontre des habitants

Depuis 2021, Florent Pagès agit sur les quartiers des Pradettes, de la Reynerie et de Mirail Université. Trois quartiers où vivent 15 000 personnes.

« Mon rôle principal est d’aller à la rencontre des habitants, d’écouter, de faire de la veille sociale et économique sur les quartiers, explique Florent Pagès. C’est important de savoir comment vivent les quartiers et comment ils se sentent. »

À l'écoute des habitants, il peut faire remonter des idées au préfet de Haute-Garonne. Il met tout en œuvre pour apporter de l’aide aux associations : « Ce qu’on attend de moi c’est de faciliter la coordination et les actions dans les quartiers. On travaille en lien avec les porteurs de projet, les associations, que l’on aide dans leurs développements d’actions. »

Une mission de trois ans

L’Etat a par exemple accompagné le dispositif sport pour s’élever, d’une association de la Reynerie. Elle permet aux habitants de pratiquer et découvrir des activités sportives. Elle est soutenue dans le cadre de la politique de la ville.

Un rôle tout aussi important, avec les associations et les médiateurs sociaux lorsque la situation se tend, comme ce fut le cas lors des émeutes après la mort de Nahel il y a un mois. « Ces quartiers connaissent beaucoup de difficultés, poursuit Florent Pagès. Quand je suis arrivé en 2021, il y avait le Covid, ce n'était pas facile pour les habitants de vivre, parfois dans des conditions difficiles. Les émeutes étaient il y a un mois. On a un temps d’écoute très important. Cela montre l’importance des associations, des médiateurs sociaux présents sur le terrain, au plus près des habitants, notamment dans ces moments. »

La mission de Florent Pagès et de tous les délégués dans les quartiers toulousains dure trois ans, elle peut être prolongée de trois années supplémentaires.