"Rencontres Africaines-Provence Languedoc" recheche un nouveau local

Par Jean-Pierre Burlet, France Bleu Vaucluse

Cette association reçoit et redistribue des dons en nature destinés au Niger mais aussi à d'autres associations opérant en France au profit des migrants par exemple. Or ces dons sont stockés depuis des années dans un entrepôt de 500 m² dont l'association n'aura bientôt plus la jouissance.