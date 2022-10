"Rencontres inspirantes" : Jamel Debbouze et Michèle Laroque, entre autres, dans les arènes de Nîmes mercredi

Jamel Debbouze et Michèle Laroque, ou encore l'humoriste Booder, participent ce mercredi à Nîmes à une journée "Rencontres inspirantes". D'autres personnalités pourraient suivre. Ils ont réussi, ils sont allés au bout de leurs rêves : leur histoire tend à prouver que chacun d'entre nous peut et doit croire en ses propres ambitions. L'événement, parrainé par l'association de Kylian Mbappé , (joueur de foot professionnel du Paris-Saint-Germain) est gratuit et ouvert à tous. Il est organisé dans les arènes.

L'association "inspired by KM" prend en charge 98 enfants en France, assure un suivi, en particulier sur leur scolarité.

Des stands avec des associations seront présents à partir de 13h30. Les personnalités réunies témoigneront ensuite, à partir de 15h30.

Enfin, à 17h, sera projeté gratuitement "Le nouveau jouet", film français réalisé par James Huth, remake du film Le Jouet de Francis Veber. Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil et Alice Belaïdi.