Rencontres Made in Viande: l'abattoir SICABA ouvre ses portes dans l'Allier

C'est en ce moment la troisième édition des Rencontres Made in Viande, organisée par Interveb, l'interprofession du bétail et de la viande. L'ensemble de la filière ouvre ses portes au public dans toute la France depuis le 17 mai et cela se poursuit encore aujourd'hui.

Montrer l'envers du décor au public

Avant de pénétrer dans l'abattoir SICABA de Bourbon l'Archambault, il y a des mesures d'hygiène. Les visiteurs s'équipent avec une blouse et des chaussons plastifiés et une charlotte sur la tête. Ils peuvent désormais entrer dans l'abattoir qui, aujourd'hui, n'est pas en activité. Le président Daniel Chemelle les guide "alors là sur le quai d'expédition ce sont des carcasses qui vont partir tôt demain matin".

Daniel Chemelle explique avec précision l'étiquetage et la traçabilité de la viande: d'où elle vient, sa taille, son poids et à qui elle est destinée. Pour les visiteurs, toute cette réglementation est réconfortante, Claudie se dit "rassurée". "Je découvre plein de choses que j'ignorais alors que j'habite à côté". Elle et son mari viennent régulièrement s'approvisionner à la boucherie de la SICABA.

On est connu et reconnu du fait qu'on a toujours été transparent

Expliquer, montrer c'est indispensable pour le président de la SICABA. "Aujourd'hui les gens se posent beaucoup de questions sur ce qu'il mange mais nous on est connu et reconnu du fait qu'on a toujours été transparent". Il insiste sur le fonctionnement même de la SICABA, une coopérative d'éleveurs gérée par les éleveurs! Pour lui c'est la définition même du circuit court et de la transparence.

Vers une évolution de la réglementation?

Cette opération Rencontres Made in Viande prend tout son sens dans une période où les abattoirs ne jouissent pas forcément d'une bonne réputation. Via ses vidéos diffusées sur son site internet, l'association L214 dénonce la maltraitance animale dans les abattoirs.

Décompte mortel des animaux par l'association L214 sur la place de Jaude © Radio France - Lauriane Havard

L'association a organisé un décompte mortel des animaux ce samedi 20 mai sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Pour eux, le nombre d'animaux tués en France est une aberration, surtout dans les conditions appliquées par les abattoirs. Co-référant de l'association à Clermont-Ferrand, Bertrand souhaiterait qu'il y ait davantage de vidéo-surveillance dans les abattoirs pour un meilleur contrôle.

Il y a quatre mois, l'Assemblée Nationale a adopté en première lecture que la vidéo-surveillance soit obligatoire dans tous les abattoirs en France. Cette mesure doit être mise en place à partir du 1er janvier 2018.