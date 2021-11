Côte-d'Or : des élus et des habitants en nombre pour les premières "Rencontres de la ruralité conquérante"

À Venarey-les-Launes, ce samedi 06 novembre, ce sont les premières "Rencontres de la ruralité conquérante". Dix forums ouverts au public se sont tenus notamment sur le thème des transports, de l'énergie ou encore de la culture en milieu rural. Une journée organisée par la députée LREM de la Côte-d'Or, Yolaine de Courson. Cette première édition a été ouverte par le Haut-commissaire au Plan, François Bayrou. Un événement auquel ont participé des centaines d'élus ou encore d'habitants venus de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi d'ailleurs. Des participants qui ne manquent pas d'idées et de solutions pour redonner de la vie à des territoires qui ont parfois l'impression d'être oubliés.

Plus d'éducation et de coopérations

Parmi les rangées de participants, il y a Nicolas Lazzerini, habitant de Censeray (Côte-d'Or). Pour cet agent en assurances, redonner de la vie dans sa commune passe par le maintien des écoles. Avoir des écoles proches de chez soi, c'est un critère qui était important pour que ce père de famille s'installe dans cette commune. "Il faut que les écoles soient toujours situées dans un rayon de 10 à 15 kilomètres du domicile. Je pense que c'est une façon d'attirer les parents dans notre campagne", explique-t-il.

Pour Nicolas Lazzerini, sauvegarder les écoles dans les petites communes est important, pour qu'elles restent attractives © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Autre idée importante pour les habitants, faire rayonner les territoires ruraux. Parfois dans l'ombre de grandes métropoles, ils devraient être mieux mis en valeur : c'est ce que pense Jean-Pierre Mignard, 69 ans. Cet avocat s'est installé dans une commune proche de Montbard (Côte-d'Or), il y a 2 ans : "Lorsqu'on présente Montbard, on en fait la promotion par rapport au fait qu'elle n'est qu'à une heure de TGV de Paris. On oublie qu'elle n'est qu'à 35 ou 40 minutes de Dijon, et une heure en voiture. Elle doit être plus en partenariat avec ce pôle d'attraction que représente Dijon".

Plusieurs dizaines d'élus et d'habitants ont participé à ces premières "Rencontres de la ruralité conquérante" © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

La priorité au lien social

Laurence Terrillon estime quant à elle que la priorité est de préserver un lien étroit entre les habitants de sa commune. Une condition essentielle selon la maire de Griselles, pour ramener de la vie dans ces territoires. La maire de cette commune de l'ouest de la Côte-d'Or mise sur les nouvelles technologies, pour connecter les 89 habitants entre eux.

"Nous avons commencé à remettre en place une diffusion d'informations hors panneaux municipaux, par l'application PanneauPocket, par une page Facebook. Nous gardons aussi une diffusion papier, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies. La fibre est en train d'arriver petit à petit, on essaie de se dépêcher pour pouvoir équiper tout le monde, pour que chacun puisse travailler et pour que l'on puisse attirer des habitants extérieurs. Le câblage est déjà là depuis plus de 2 ans, les armoires de connexion sont installées depuis 6 mois", explique la maire de Griselles.

Pour Laurence Terrillon, maire de Griselles, les nouvelles technologies sont le plus important pour ramener de la vie dans les communes © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Son collègue Benoit Berny, maire d'Orville (Côte-d'Or), insiste sur la lutte contre l'isolement. C'est un moyen selon lui pour ramener la vie dans les communes : "Nous organisons un Noël, un repas des anciens, des commémorations pour le 14-Juillet, mais aussi des spectacles de théâtre. Ce sont des moyens qui permettent de se retrouver collectivement".