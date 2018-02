Yonne, France

Nous avons rendez-vous au presbytère de Charny, en Puisaye. Dans la cuisine, les garçons sont en plein atelier épluchage de pommes de terre : "Ce midi et ce soir, c'est tartiflette. Comme ça, tout le monde cuisine !" explique Samuel. Car chez les scouts, on vit et on travaille en communauté, et c'est ce qui plait à cet ado de 16 ans, scolarisé au lycée professionnel Vauban à Auxerre.

"J'étais très timide, et les scouts m'ont permis de me décoincer"

"Moi, j'ai fait beaucoup de groupes scouts, parce que je déménage souvent. Et chez les scouts, on vit notre aventure, personnelle, mais on rencontre aussi des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de connaître dans la vie de tous les jours." Des rencontres, mais aussi des valeurs pour Augustin, 17 ans, scout depuis 11 ans : "C'est ce que j'ai appris ici : le partage, l'entraide." Et aussi davantage de maturité pour Yann, 17 ans, scout depuis ses 9 ans : "Avant, j'étais très timide, et j'étais un peu du genre à me laisser porter par mes parents. Chez les scouts, on fait beaucoup de choses seuls, on est très autonomes... Ca m'a permis de me décoincer", avoue-t-il.

Les idées reçues ? "On vous invite à venir voir !"

Cette philosophie existe depuis la création du scoutisme, en 1907, par le militaire catholique Robert Baden-Pauwell. Un état d'esprit qui suscite parfois des critiques : "On entend beaucoup de clichés sur le côté religieux des scouts, et sur le fait qu'on est un peu sales, à vivre dans les bois..." explique Yann. Il est vrai que la tradition catholique du scoutisme est souvent pointée du doigt. Mais le jeune homme l'affirme : "Je suis athée, et on connaît bien un scout musulman. Et il est très épanoui." "Ca m'énerve un peu d'entendre ça", confirme Samuel, "mais on ne peut pas en vouloir aux gens qui ne connaissent pas. On les invite à venir voir !" sourit-il.

Des valeurs fièrement revendiquées

Vous l'aurez compris, les critiques ne les atteignent pas. Au contraire, ils aiment être scouts, et le revendiquent même, jusqu'à leurs vêtements : "Le foulard, c'est un symbole très important des scouts, on le porte tout le temps", explique Yann. Samuel, lui, voue un culte à ses chemises décorées de blasons, qui symbolisent les étapes et les appartenances aux différents groupes scouts. "Personne n'y touche !" s'amuse le garçon. "La chemise symbolise l'une des valeurs les plus importantes des scouts. Souvent, on la met quand on sort, pour montrer qu'on est scout, et montrer qu'on est là pour servir" complète Yann.

Servir le groupe, et servir les autres. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire, cet été, en camp de scout, en rénovant un terrain et en aidant les pèlerins, près de Lourdes.