"Rendez les armes !" : une opération de collecte inédite dans le Loiret

Des armes à feu héritées du grand-père qui était chasseur, ou souvenir lointain de la guerre : le ministère de l'Intérieur estime qu'il y en a au moins deux millions qui dorment aujourd'hui en France dans des placards ou dans des greniers. Leurs détenteurs sont dans l'illégalité, parfois sans le savoir. Une opération inédite est organisée en France, du 25 novembre au 2 décembre pour régulariser les situations, ou mieux : se débarrasser de ces armes, qui seront ensuite détruites.

Pas de poursuite pour défaut de port d'arme pendant cette période

"Pendant cette période, les personnes qui déposeront les armes ou qui demanderont à les conserver pour des raisons historiques ou familiales ne risquent aucune poursuite judiciaire ni administrative, précise Franck Boulanjon, le directeur de cabinet de la préfète du Loiret. L'objectif est d'abord préventif, car conserver des armes chez soi peut être dangereux, on pense par exemple aux enfants qui pourraient jouer avec elles." Outre les accidents domestiques, il s'agit aussi d'éviter les drames lors de conflits de voisinage et de lutter contre les violences intrafamiliales : les armes à feu sont impliquées dans un tiers des féminicides en France.

Dans le Loiret, on ignore combien d'armes sont ainsi détenues illégalement, mais il y a en revanche 48.000 Loirétains détenteurs d'armes actuellement inscrits dans le système d’information sur les armes (SIA), dont 38.000 chasseurs. Arrivent ensuite les tireurs sportifs et les collectionneurs.

A Orléans, Montargis et Pithiviers

Dans la pratique, 300 points de collecte seront ouverts en France de 9h à 17h, y compris le week-end. Dans le Loiret, il s'agit des commissariats de Montargis et d'Orléans, et de la brigade de gendarmerie de Pithiviers. Les armes concernées sont donc les armes à feu et leurs munitions, mais aussi les armes blanches. Interdiction en revanche d'amener sur les sites de collecte des armes de guerre comme des obus, des grenades, des explosifs, de la poudre ou encore des artifices : dans ces cas-là, c'est le service de déminage qui est compétent.

"Il est recommandé pour les personnes qui viendront déposer les armes de ne pas utiliser les transports à commun, afin d'éviter tout phénomène de panique", souligne Franck Boulanjon. Pour les personnes à mobilité réduite, les agents de la préfecture et des forces de l'ordre pourront venir au domicile pour récupérer les armes. La préfecture du Loiret a mis en place un numéro de téléphone : le 02 38 81 43 75.