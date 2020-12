"Rendez-nous la culture" : une centaine de manifestants à Quimper devant le théâtre de Cornouaille

Face au report de la réouverture des théâtres, cinémas et musées, initialement prévue ce 15 décembre, des mobilisations étaient organisées un peu partout en France ce mardi. Ils étaient une centaine devant le théâtre de Cornouaille à Quimper pour réclamer le droit de retravailler après une année difficile.

"On a eu le premier confinement, ensuite nous avons travaillé cet été, mais à demi régime. Là, on s'est préparés comme des fous pour rouvrir le 15 décembre les lieux culturels en mettant en place des protocoles de sécurité stricts et organisés pour que ça se passe dans de bonnes conditions, donc on se pose plein de questions pour la suite", s'agace Yann Guillemot. Ce chargé de production pour plusieurs compagnies et membre de la Fédé Breizh ne comprend pas cette décision : "Pourquoi ce n'est pas possible de venir voir un spectacle dans un théâtre alors que c'est possible d'aller faire ses courses dans une grande surface bondée ? Je ne comprends pas le problème sanitaire, puisque justement, on a travaillé sur des protocoles sanitaires !"

De nouvelles mobilisations prévues

Ce report a des conséquences à plusieurs niveaux estime Amélie, une comédienne : "Beaucoup ont investi de l'argent pour rouvrir, se sont organisés, ont fait de la publicité. C'est un investissement énorme ! Prévenir trois jours avant, ce n'est pas correct."

Les manifestants sont restés devant le théâtre de Cornouaille pendant près d'une heure. © Radio France - Adeline Divoux

Difficile aussi, pour les professionnels de la culture, de se projeter dans l'avenir. "C'est l'avenir de pas mal de gens en France qui se joue, donc quand on n'a pas de ligne de mire, on ne sait pas où on va. C'est de plus en plus dur ce contexte, on a du mal à être confiant", souffle Germain. Ce comédien doit sortir un spectacle en avril prochain, mais il craint un report.

Les manifestants ont dansé et chanté, accompagnés par un accordéon. © Radio France - Adeline Divoux

Les professionnels de la culture ont prévu de se mobiliser à nouveau : vendredi 18 décembre à Quimper lors de la manifestation contre la loi "Sécurité globale", mais également le 15 janvier prochain.