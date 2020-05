"Rendez-nous la mer" : une chaîne humaine le long de la plage le 11 mai à Erquy

Ce lundi 11 mai, un "rassemblement pacifique" est prévu sur une des plages d'Erquy dans les Côtes-d'Armor pour réclamer l'accès à la mer pour les sports nautiques. Les organisateurs invitent les gens à se munir d'un masque et à former une chaîne humaine en respectant la distanciation sociale.

"L'interdiction d'accès au littoral est une décision injuste !", peste Gwendal Richard, véliplanchiste de Morieux dans les Côtes-d'Armor, à l’initiative du rassemblement "pacifique" prévu le lundi 11 mai, à partir de 18h30, à Erquy.

A quelques jours du début du déconfinement en France, comme de nombreux bretons rassemblés au sein du collectif de la "Terre à la mer", Gwendal Richard est en colère .

D’un côté, les forêts, les parcs ou autres espaces publics vont être ouverts et d’un autre côté, l’accès au littoral pour les sportifs et usagers de la mer reste interdit. C'est incompréhensible !

"Face à ces contradictions injustes, mobilisons-nous !", écrit le véliplanchiste de 48 ans sur Facebook.

À lire aussi - La fronde pour demander la réouverture des plages s'organise en Bretagne

Un rassemblement en combinaison et avec masques

"On invite les gens à porter des masques et à former une chaîne humaine le long de la plage, en respectant la distanciation sociale. On sera dans les règles. Chacun peut venir en combinaison avec un outil de sa pratique sportive, une planche à voile, une aile de kitesurf, des palmes, un paddle, peu importe".

Le lieu exact du rassemblement sera communiqué une heure avant le début de l'événement sur la page Facebook "Rendez-nous la mer".