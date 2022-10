Des vêtements, des jouets et de la vaisselle offerts à Bruz, au rendez-vous de la gratuité

On célèbre, ce lundi 17 octobre 2022, la Journée mondiale du refus de la misère . À cette occasion, France Bleu Armorique s'est rendu, ce dimanche, au "rendez-vous de la gratuité", organisé pour la septième année consécutive par l' association Bruz Citoyenneté , dans la ville de Bruz, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Rennes.

Un coup de pouce

Pour cet événement, les bénévoles récupèrent d'abord des dons (vêtements, jouets, livres, vaisselle). Puis tout le monde peut venir se servir, gratuitement. "Je viens pour trouver des vêtements pour l'un de mes petits-fils, explique Monique, légèrement émue. Mon fils est dans la galère. Et je sais qu'il saura apprécier le geste."

Cette habitante de Bruz peine elle-même à joindre les deux bouts. Elle est veuve et retraitée. Elle touche une faible pension. Alors elle profite le plus possible d'événements comme celui-ci. "Je cherche toujours à acheter à moindre coût", poursuit la grand-mère.

"Alors après avoir payé les factures, je n'ai plus de quoi acheter les choses qui me font plaisir" - Bimtou, une habitante de Bruz

Bimetou, elle, a deux sacs bien remplis d'objets dont elle a besoin depuis longtemps. "J'ai trouvé des draps, des rideaux pour le salon, de la vaisselle, énumère-t-elle. Un peu de tout !" Elle ne se serait jamais offert tout ça. "Je suis femme de ménage et je gagne 800 euros par mois. Alors après avoir payé les factures, je n'ai plus de quoi acheter les choses qui me font plaisir", indique-t-elle en riant d'un rire franc.

Seconde main et réparation

L'association Bruz Citoyenneté a monté un Repair Café. © Radio France - Clara GUICHON

L'une des façons de moins dépenser, et beaucoup ici y sont sensibles, c'est de réutiliser. Et justement, un stand de Repair Café est installé. C'est un endroit où des bénévoles réparent vos biens : un objet électronique qui dysfonctionne, un vêtement à rapiécer ou un vélo qui ne roule pas correctement, par exemple. Là, Carole et Jean travaillent sur une vieille machine à coudre Singer.

Aucune condition de revenu

L'association Bruz Citoyenneté veut ouvrir cet événement à tous. "On recherche de la mixité sociale : il n'y a pas besoin de montrer un justificatif de revenu pour venir ici, explique Karine Loury, la secrétaire de l'association Bruz Citoyenneté. Beaucoup n'osent pas venir. Là, il n'y a pas de frein."

Il y a des chineurs, venus dénicher une petite perle, mais ils sont minoritaires. Et de nombreuses personnes refusent de s'exprimer, probablement par pudeur ou par peur de montrer qu'elles vivent avec peu. "Il ne faut pas être orgueilleux, estime Monique, la retraitée. Il faut savoir profiter des dons des autres, à bon escient."

Plus de 250 personnes sont venues sur cette 7e édition. C'est un tiers de plus, par rapport à l'année dernière. Cette augmentation s'explique probablement, selon l'association, par le bouche-à-oreille et l'inflation. Et si vous avez raté le "rendez-vous de la gratuité", sachez que l'association organise des "espaces de gratuité", régulièrement, à la maison des associations de Bruz. Le prochain se tiendra le 12 novembre prochain.

