Les bénévoles de la Croix Rouge assurent tous les soirs durant l'hiver une maraude dans les rues de Pau. Au contact de la grande précarité, ils veillent aux personnes isolées qui dorment dehors et proposent un en-cas et une soupe chaude aux plus démunis qu'ils rencontrent mais pas seulement.

Ils sont 110 bénévoles de la Croix Rouge à se relayer sept jours sur sept durant tout l'hiver pour assurer cette maraude dans les rues de Pau. En cette fin de mois de janvier, parce que le RSA ne suffit plus, le nombre de personnes qui viennent à leur rencontre enfle pour avoir de quoi manger. Ces dernières semaines avec des températures négatives la nuit, la vigilance de ces bénévoles est essentielle, vitale même pour ceux qui, en rupture complète avec les structures d'accueil, dorment dehors dans le froid. La Croix Rouge de Pau relance d'ailleurs régulièrement des appels aux dons pour avoir des sacs de couchage et des couvertures chaudes à distribuer. La référente de la maraude est en relation avec le 115 pour essayer de trouver un hébergement d'urgence La Croix Rouge réalise environ 270 tournées par an dans les rues de Pau. Chaque soir, il faut donc 4 personnes : un chauffeur, un chef d'équipe et deux équipiers. Ces bénévoles vont au contact d'une population en grande précarité pas toujours visible le jour. Sur les trois points de distribution, des femmes avec enfants, des jeunes marginaux, des personnes âgées sans ressources viennent chercher de quoi manger. Certains racontent leurs nuits dans leur voiture, sous une tente, un pont ou sous un porche d'immeuble car ils n'ont pas toujours accès aux hébergements d'urgence. Mais au delà de la soupe chaude ou de la couverture offertes, les bénévoles de la maraude cherchent surtout à apporter chaque soir un sourire, une oreille attentive et un peu de chaleur humaine à des personnes extrêmement isolées.