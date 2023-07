Rendre ses armes non déclarées dans des armureries : expérimentation nationale dans la Drôme

La Drôme a été choisie pour être département pilote d'une expérimentation. Il est possible depuis lundi 10 juillet d'aller rendre des armes non déclarées chez trois armuriers du département de la Drôme, sans amende, sans formalités administratives, simplement avec une carte d'identité. Le test dure jusqu'à fin octobre, le ministère de l'Intérieur espère ainsi récupérer 2.000 armes à feu qui dorment dans les caves et les greniers. Une opération similaire avait eu lieu au mois de novembre, menée par les forces de l'ordre, elle avait permis de récupérer plus de 2300 armes en Drôme et en Ardèche , plus de 150.000 sur le territoire et 90 tonnes de munitions. Parmi ces armes 5% étaient chargées et chambrées, c'est-à-dire prêtes à l'emploi.

Selon le Ministère de l'Intérieur, chaque arme abandonnée sera enregistrée par l’armurier habilité dans le Système d’Information sur les Armes (SIA) afin de permettre aux autorités de la suivre tout au long de son cycle de vie. "L'expérimentation permettra également de décharger les forces de l'ordre de formalités administratives pour renforcer leur capacité d’action sur le terrain", indique la Préfecture de la Drôme.

Les lieux de collecte en Drôme Ardèche

"Armurerie Macaire" - 7 avenue des Allobroges 26100 Romans sur Isère (renseignement au 04 75 02 15 72)

"Moulin sports" - 20 avenue John Fitzgerald Kennedy 26200 Montélimar (renseignements au 04 75 53 07 50)

"Flo chasse et pêche" - 2765 D104 26400 Grane (renseignements au 04 75 57 47 49)

"On estime qu'il reste 5 à 6 millions d'armes non déclarées en France, avec le risque d'un accident domestique, d'un cambriolage, ou encore qu'elles soient utilisées pendant des violences intra familiales ou de voisinage", plaide Jean-Simon Mérandat, Chef du Service Central des Armes et Explosifs. Après le test dans la Drôme, la Loire et le Rhône, le dispositif pourrait être généralisé ailleurs en France. Le Ministère de l'Intérieur espère ainsi récupérer 60.000 armes non déclarées par an, contre 30.000 actuellement sur le territoire. "Le fait de déléguer cela aux armuriers, ça permet de ne pas mobiliser nos forces de l'ordre, déjà bien occupées", explique Jean-Simon Mérandat. Les armuriers sont rémunérés 30 euros par arme à feu rendue. Un risque de marché noir ? "Non, car les armes sont immédiatement tracées sur le Système d’Information sur les Armes", répond M. Mérandat. Les armes blanches, la cartoucherie, les engins de guerre, les munitions de guerre (obus, grenades), les explosifs, la poudre et les artifices ne seront pas acceptés.